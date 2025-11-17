كاف يعتمد استاد برج العرب لاستضافة المباريات الإفريقية والدولية

وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على عودة استاد برج العرب لاستضافة المباريات الإفريقية والدولية.

وتلقى رئيس جهاز تشغيل استاد برج العرب، خطابا من اتحاد الكرة يفيد بحصول الملعب على الموافقة النهائية لاستضافة مباريات الفئة الثالثة المعتمدة من كاف وفيفا.

ويكشف FilGoal.com عن الخطاب المرسل إلى استاد برج العرب، والذي تضمن "بعد الزيارة التي قام بها لجنة من الاتحاد الأفريقي و اتحاد الكرة ، بالموافقة علي استضافة الاستاد مباريات الفئة الثالثة بعد التأكد من استيفاء المتطلبات و الاشتراطات التنظيمية و الفنية."

وقدم الاتحاد في خطابه الشكر لإدارة ستاد برج العرب "يتقدم الاتحاد بالشكر لإدارة ستاد برج العرب على جهود الفترة الماضية وما تم تنفيذه من تحسينات وتطويرات أسهمت في الوصول إلى هذه الموافقة المهمة والتي تعد إضافة جديدة لمنظومة البنية التحتية الرياضية داخل جمهورية مصر العربية".

وأتم الخطاب "نؤكد استمرار التعاون والدعم الفني والتشغيلي من جانب الاتحاد بما يضمن الحفاظ على مستوى الجاهزية والاستعداد لاستضافة المباريات المقبلة وفق أعلى المعايير المعتمدة".

ولم يُدرج استاد برج العرب ضمن الملاعب المعتمدة من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وجاءت الملاعب المعتمدة كالآتي: (استاد القاهرة - استاد الدفاع الجوي - استاد السويس الجديد - استاد هيئة قناة السويس - استاد السلام).

على جانب آخر اعتمد كاف 9 ملاعب من الجزائر، و10 ملاعب من المغرب و13 ملعب من جنوب إفريقيا.

وكانت هيئة استاد برج العرب أعلنت في أغسطس الماضي تطوير أرضية الملعب ضمن الاستعدادات لاستقبال مباريات الدوري