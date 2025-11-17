كاف يعتمد استاد برج العرب لاستضافة المباريات الإفريقية والدولية

الإثنين، 17 نوفمبر 2025 - 14:44

كتب : محمد جمال

ملعب برج العرب

وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على عودة استاد برج العرب لاستضافة المباريات الإفريقية والدولية.

وتلقى رئيس جهاز تشغيل استاد برج العرب، خطابا من اتحاد الكرة يفيد بحصول الملعب على الموافقة النهائية لاستضافة مباريات الفئة الثالثة المعتمدة من كاف وفيفا.

أخبار متعلقة:
ليس بقائمة كاف المعتمدة.. في الجول يكشف موقف برج العرب من استضافة مباراتي المصري والزمالك في الكونفدرالية خبر في الجول - بعد طلب المريخ.. برج العرب يخاطب اتحاد الكرة لمعاينة "كاف" الملعب واعتماده كما كشف في الجول.. برج العرب يعلن تطوير أرضيته استعدادا لمنافسات الدوري

ويكشف FilGoal.com عن الخطاب المرسل إلى استاد برج العرب، والذي تضمن "بعد الزيارة التي قام بها لجنة من الاتحاد الأفريقي و اتحاد الكرة ، بالموافقة علي استضافة الاستاد مباريات الفئة الثالثة بعد التأكد من استيفاء المتطلبات و الاشتراطات التنظيمية و الفنية."

وقدم الاتحاد في خطابه الشكر لإدارة ستاد برج العرب "يتقدم الاتحاد بالشكر لإدارة ستاد برج العرب على جهود الفترة الماضية وما تم تنفيذه من تحسينات وتطويرات أسهمت في الوصول إلى هذه الموافقة المهمة والتي تعد إضافة جديدة لمنظومة البنية التحتية الرياضية داخل جمهورية مصر العربية".

وأتم الخطاب "نؤكد استمرار التعاون والدعم الفني والتشغيلي من جانب الاتحاد بما يضمن الحفاظ على مستوى الجاهزية والاستعداد لاستضافة المباريات المقبلة وفق أعلى المعايير المعتمدة".

ولم يُدرج استاد برج العرب ضمن الملاعب المعتمدة من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وجاءت الملاعب المعتمدة كالآتي: (استاد القاهرة - استاد الدفاع الجوي - استاد السويس الجديد - استاد هيئة قناة السويس - استاد السلام).

على جانب آخر اعتمد كاف 9 ملاعب من الجزائر، و10 ملاعب من المغرب و13 ملعب من جنوب إفريقيا.

وكانت هيئة استاد برج العرب أعلنت في أغسطس الماضي تطوير أرضية الملعب ضمن الاستعدادات لاستقبال مباريات الدوري

برج العرب استاد برج العرب كاف اعتماد استاد برج العرب
نرشح لكم
خبر في الجول – مرعي وداري يشاركان في مران الأهلي مصدر من الأهلي لـ في الجول: الاستقرار على تدعيم 3 مراكز.. وموقف فايد وجراديشار وكيل رامي ربيعة يكشف لـ في الجول حقيقة عودة اللاعب إلى الأهلي في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف تجديد اللاعبين الذين ستنتهي عقودهم بنهاية الموسم تريزيجيه: أنشيلوتي طلبني مرتين وهذا المدرب كان ينهي مسيرتي إقامة عزاء محمد صبري بحضور وفد الأهلي وكبار نجوم القطبين ومسؤولي الدولة لمواجهة الجيش الملكي.. طارق قنديل رئيسا لبعثة الأهلي في المغرب "وسط عروض مصرية".. تقرير مغربي: بلعمري يرفض تجديد تعاقده مع الرجاء
أخر الأخبار
ضد كاب فيردي.. مرموش يسجل هدفه الدولي الثامن بقميص مصر 3 دقيقة | منتخب مصر
هالاند يكشف عن فعل من مانشيني حفزه لتسجيل هدفين ضد إيطاليا 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – مرعي وداري يشاركان في مران الأهلي ساعة | الدوري المصري
منتخب مصر الثاني يتعادل سلبيا مع الجزائر استعدادا لكأس العرب ساعة | منتخب مصر
في الجول يكشف مقترحان جديدان لنظام تصفيات أمم إفريقيا 2027 ساعة | الكرة الإفريقية
مباشر مباراة ودية – مصر (1)-(1) كاب فيردي.. رأسية خطيرة من ربيعة ساعة | الكرة المصرية
مران الزمالك - انتظام آدم كايد وتدريبات تأهيلية لربيع.. وتصعيد حارس فريق الشباب 2 ساعة | الكرة المصرية
جيسوس يرفض إراحة ثنائي النصر 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العين الدولية - إيران (0)-(0) كاب فيردي.. إيران في النهائي بركلات الترجيح 2 بمشاركة بيراميدز وباريس سان جيرمان.. طرح تذاكر المباريات الختامية لـ إنتركونتيننتال 3 محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا 4 معتمد جمال يوضح سبب وفاة محمد صبري
/articles/517368/كاف-يعتمد-استاد-برج-العرب-لاستضافة-المباريات-الإفريقية-والدولية