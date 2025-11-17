وكيل رامي ربيعة يكشف لـ في الجول حقيقة عودة اللاعب إلى الأهلي

كشف سامر سلامة وكيل رامي ربيعة مدافع العين حقيقة عودة اللاعب إلى الأهلي من جديد.

رامي ربيعة النادي : العين العين

وكانت تقارير قد كشفت خلال الساعات الماضية عن اتفاق رامي ربيعة مع النادي الأهلي على العودة مجددا.

وانضم رامي ربيعة إلى العين الإماراتي قبل انطلاق الموسم الجاري ولمدة موسمين، وكان قد شارك مع الفريق في كأس العالم للأندية.

وكشف سامر سلامة وكيل اللاعب لـ FilGoal.com: "غير صحيح عودة رامي ربيعة إلى الأهلي من جديد أو وجود اتفاق بين الطرفين".

وشدد "لم يحدث أي تواصل من النادي سواء معي أو مع اللاعب بشكل شخصي".

وخاض رامي ربيعة 10 مباريات مع العين منذ انضمامه للفريق، ويشارك بشكل أساسي مع الفريق.

وكان ربيعة قد شارك في مباريات العين الثلاثة بكأس العالم للأندية أمام كل من مانشستر سيتي ويوفنتوس والوداد.

بينما في الدوري الإماراتي فخاض 6 من 7 جولات أقيمت إذ كان خارج القائمة في المباراة الأولى للإصابة.

ويتصدر العين جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 19 نقطة عقب مرور 7 جولات بفارق نقطتين عن الوحدة أقرب منافسيه.