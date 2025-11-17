في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف تجديد اللاعبين الذين ستنتهي عقودهم بنهاية الموسم

يفتح النادي الأهلي ملف تجديد عقود اللاعبين الذين ستنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري.

وينتهي تعاقد أكثر من لاعب مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري وعلى رأسهم أليو ديانج وحسين الشحات وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل "كوكا".

ويضع الأهلي ملف تجديد أليو ديانج أولوية في الوقت الحالي لبحث إمكانية بيعه في يناير حال رفض اللاعب المالي تجديد عقده.

ويكشف لكم FilGoal.com موقف الأهلي من تجديد عقود اللاعبين الذين تنتهي عقودهم كالآتي:

- يعقد الأهلي جلسة حاسمة مع أليو ديانج بعد عودته من التوقف الدولي بحضور وليد صلاح الدين لحسم مصير اللاعب إذ يُعتبر الأولوية في الوقت الحالي، وإذا استقر ديانج على عدم التجديد فالاتجاه الأقرب سيكون بيع اللاعب في يناير.

- يفتح الأهلي مفاوضات مع حسين الشحات بشأن مدة التعاقد عند التجديد.

- أحمد نبيل "كوكا" لا يمانع التجديد لكن بشرط وجود بند يتيح له الاحتراف الخارجي حال تلقى عرضا.

- لا جديد حتى الآن في ملف أحمد عبد القادر وسيتم عقد جلسة مع للاعب لحسم الأمور المالية.

وقضى عبد القادر الموسم الماضي معارا لصفوف قطر القطري.

بينما تواجد أليو ديانج مع فريق الخلود السعودي على سبيل الإعارة الموسم الماضي.

وارتبط اسم أحمد نبيل كوكا بالانتقال إلى قاسم باشا التركي قبل انطلاق الموسم الجاري.

أما حسين الشحات فكان قد ارتبط اسمه بإمكانية الانتقال إلى الاتحاد الليبي.

وكان وليد صلاح الدين قد صرح بعد نهائي السوبر المصري عن نية النادي الأهلي فتح ملف تجديد اللاعبين خلال الفترة الحالية.