"تقديم جوائز كبرى".. البنك التجاري الدولي CIB يمنح الفرصة لعملائه لتحدي نجوم الكرة المصرية

الإثنين، 17 نوفمبر 2025 - 13:55

كتب : FilGoal

CIB

ينظم البنك التجاري الدولي CIB في إطار احتفالات مرور خمسين عاما على إنشائه، فعاليات دورة البلايستيشن للعبة كرة القدم، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم الكرة المصرية.

ويأتي ذلك خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية (بالتجمع الخامس) على هامش المشاركة في فعاليات معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2025.

ويشارك في الحدث هذا العام مجموعة من أشهر لاعبي الكرة المصرية، من بينهم محمد ناجي جدو أسطورة المنتخب الوطني المصري، وعمر جابر قائد نادي الزمالك، ومروان عطية نجم النادي الأهلي وأسامة جلال نجم نادي بيراميدز، إذ يتفاعل النجوم مع اللاعبين الفائزين في المرحلة النهائية لتحديد الأبطال الثلاثة في نهاية أيام البطولة.

وتأتي البطولة في إطار حرص البنك على دعم الأنشطة الترفيهية والرياضية ودعم استخدام التكنولوجيا وتعزيز التواصل مع مختلف فئات الشباب.

وتشهد الدورة تنظيم مسابقات متنوعة في لعبة "فيفا" على أجهزة البلايستيشن، مع تخصيص جوائز قيمة للفائزين، وذلك بقاعة الشباب رقم 4 في المعرض (كونيكتا).

وفي إطار حرص البنك التجاري الدولي CIB على تعزيز الاستفادة لعملائه، أعلن البنك أن التسجيل والمشاركة في البطولة متاحان حصريًا لعملاء My CIB، حيث يمكن للراغبين الاشتراك عبر التطبيق أو المنصة الإلكترونية أو بالتسجيل مع موظفي البنك الموجودين بجناح البنك التجاري بالمعرض، ضمن سياسة البنك لتقديم مزايا وخدمات حصرية تعزز من تجربة العملاء وتشجعهم على الانخراط في أنشطة ترفيهية وتكنولوجية ورياضية مميزة.

ويأتي تنظيم البطولة ضمن استراتيجية البنك التجاري الدولي CIB للاهتمام بالفعاليات الشبابية والمجتمعية، ودعم الأنشطة التي تجمع بين الترفيه والتكنولوجيا والرياضة، في إطار رؤية البنك لتعزيز دوره المجتمعي وتحفيز الشباب على المشاركة في الفعاليات الإيجابية.

ومن المتوقع أن تشهد الدورة حضورًا جماهيريًا كبيرًا، خاصة مع مشاركة نجوم الكرة، وتنوع فقرات الحدث الممتدة على مدار ثلاثة أيام من المتعة والمنافسة.

