شكوك حول مشاركة ثنائي النصر أمام الخليج

الإثنين، 17 نوفمبر 2025 - 13:51

كتب : FilGoal

إينيجو مارتينيز - النصر

تحوم الشكوك حول قدرة كينجسلي كومان وإينيجو مارتينيز ثنائي النصر على المشاركة أمام الخليج.

ويستعد النصر للقاء الخليج يوم الأحد على ملعب الأول بارك في تاسع جولات الدوري السعودي.

واكتفى الثنائي بتدريبات بدنية انفرادية يوم الأحد، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وغاب مارتينيز عن المران بعد شعوره بشد عضلي بسيط على مستوي العضلة الخلفية.

ومن المقرر أن يخضع مارتينيز لفحص طبي خلال الساعات القادمة، وذلك لحسم موقف اللاعب النهائي من مباراة الخليج القادمة.

بينما غاب الفرنسي كينسجلي كومان بسبب شد عضلي، لحق به خلال مباراة نيوم التي كسبها الأصفر العاصمي 3ـ1 ضمن الجولة الثامنة من الدوري السعودي.

ومنح جورجي جيسوس مدرب النصر لاعبيه راحةً لمدة يوم واحد، وسيعاودون تدريباتهم، الثلاثاء، استعدادًا للقاء الخليج.

ويتصدر النصر الترتيب العام للدوري بالعلامة الكاملة «24 نقطةً» بعد مرور ثماني جولاتٍ من دوري روشن السعودي.

