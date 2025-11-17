تشكيل المنتخب الثاني - 7 تبديلات.. وحسام حسن يقود الهجوم أمام الجزائر

الإثنين، 17 نوفمبر 2025 - 14:31

كتب : FilGoal

حلمي طولان مدرب منتخب مصر الثاني

أعلن حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني، تشكيل مواجهة الجزائر الودية الثانية في إطار استعدادا المنتخبين لخوض بطولة كأس العرب.

وتستضيف قطر بطولة كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وأجرى طولان 7 تبديلات عن الودية الأولى التي أقيمت يوم الجمعة أمام الجزائر.

وحافظ 4 لاعبين على أماكنهم في التشكيل للمرة الثانية على التوالي وهم: عمر فايد، وأكرم توفيق، ومحمد النني، بالإضافة إلى مصطفى سعد.

ويبدأ المنتخب الثاني المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: كريم العراقي - عمر فايد - رجب نبيل - كريم فؤاد

الوسط: غنام محمد - أكرم توفيق - محمد النني

الهجوم: مصطفى سعد - محمد مسعد - حسام حسن

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثالثة بكأس العرب إلى جانب الأردن والإمارات، والكويت أو موريتانيا.

أما المنتخب الجزائري فيقع في المجموعة الرابعة إلى جانب العراق والبحرين أو جيبوتي، ولبنان أو السودان.

