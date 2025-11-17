مواجهات نارية مباشرة.. 14 مباراة حاسمة في يومين تكمل عقد الفرق المتأهلة مباشرة إلى كأس العالم

حسم 32 منتخبا تأهلهم إلى كأس العالم 2026 المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويشارك في كأس العالم المقبل 48 منتخبا، مقسمين على القارات كالتالي: أوروبا (16 مقعدا) - إفريقيا (9 مقاعد) - آسيا (8 مقاعد) - أمريكا الجنوبية (6 مقاعد) - أمريكا الشمالية (3 مقاعد) - أوقيانوسيا (مقعد واحد)

بالإضافة إلى 3 مقاعد للدول المضيفة، ومقعدين من الملحق العالمي، ليصبح الإجمالي 48.

وحسم 32 منتخبا مقاعدهم في كأس العالم رسميا، فيما يتبقى 10 مقاعد تتحدد اليوم الإثنين، وغدا الثلاثاء.

وتحسم بقية المراكز الستة المتبقية في مارس 2026، بواقع 4 منتخبات من الملحق الأوروبي، بالإضافة إلى منتخبين من الملحق العالمي.

المقاعد العشرة المتبقية التي تحسم اليوم وغدا، ستكون 7 منتخبات أوروبية و3 منتخبات من أمريكا الشمالية.

تصفيات أوروبا حجزت 5 منتخبات مقعدها في كأس العالم من إجمالي 12 يتأهلون مباشرة، وهم فرنسا، وإنجلترا، وكرواتيا، والبرتغال، والنرويج.

المجموعة الأولى

ألمانيا وسلوفاكيا تتصارعان على المقعد المباشر المؤهل لكأس العالم.

ويتقاسم المنتخبان صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، ولكن الألمان يتصدرون بفارق الأهداف.

الجولة الأخيرة تقام الساعة 9:45 مساء اليوم الإثنين، بين ألمانيا وسلوفاكيا على ملعب ريد بول أرينا لايبزيج.

ألمانيا تحتاج للفوز أو التعادل من أجل التأهل المباشر، فيما تسعى سلوفاكيا لتحقيق المفاجأة بالإطاحة بالماكينات وتحقيق الفوز في عقر دارهم لحجز بطاقة العبور المباشر.

المجموعة الثانية:

سويسرا وكوسوفو يتصارعان على المقعد المباشر.

ويلتقي المنتخبان في مواجهة مباشرة الساعة 9:45 مساء الثلاثاء، على أرض كوسوفو.

سويسرا تحتل الصدارة برصيد 13 نقطة وفارق أهداف +12، فيما تحتل كوسوفو المركز الثاني برصيد 10 نقاط بفارق أهداف +1.

ولكن كوسوفو تحتاج إلى معجزة بالفوز أمام سويسرا بفارق أكبر من 6 أهداف.

المجموعة الثالثة:

الدنمارك وأسكتلندا يتصارعان لحجز المقعد المباشر المؤهل للمونديال.

ويلتقي المنتخبان في مواجهة مباشرة الساعة 9:45 مساء الثلاثاء، على أرض أسكتلندا.

الدنمارك في الصدارة برصيد 11 نقطة وتليها أسكتلندا بـ10 نقاط.

الدنمارك يكفيها التعادل لحجز بطاقة العبور، فيما تحتاج أسكتلندا إلى الفوز من أجل التأهل المباشر وعدم خوض الملحق.

المجموعة الخامسة:

إسبانيا وتلاحقها تركيا يتصارعان لحجز بطاقة التأهل المباشر.

إسبانيا في الصدارة برصيد 15 نقطة وتلاحقها تركيا بـ12 نقطة.

ويلتقي المنتخبان الساعة 9:45 مساء يوم الثلاثاء، على ستاد لا كارتوخا في إسبانيا.

تركيا تحتاج لمعجزة بالفوز على أرض إسبانيا وبفارق 7 أهداف، ورغم ذلك لم يعترف دي لافوينتي مدرب الماتادور بتأهل منتخب بلاده بعد لكأس العالم.

المجموعة السابعة:

تشهد المجموعة منافسة بين هولندا وبولندا.

الطواحين جمعوا 17 نقطة، فيما يلاحقهم رفاق ليفاندوفسكي بـ14 نقطة.

منتخب هولندا يواجه ليتوانيا، فيما تخرج بولندا لمواجهة مالطا في الوقت ذاته 9:45 مساء الإثنين.

هولندا سجلت 23 هدفا واستقبلت 4 أهداف بفارق +19، فيما سجلت بولندا 11 هدفا واستقبلت 5 أهداف بفارق +6.

المجموعة الثامنة:

تشهد منافسة بين النمسا أمام البوسنة والهرسك.

النمسا في الصدارة برصيد 18 نقطة، تلاحقها البوسنة بـ16 نقطة.

ويلتقي المنتخبان في النمسا الساعة 9:45 مساء الثلاثاء لحسم بطاقة التأهل المباشر.

النمسا يكفيها التعادل، أما البوسنة فتحتاج إلى الفوز من أجل حسم بطاقة العبور.

المجموعة العاشرة:

بلجيكا وتلاحقها مقدونيا الشمالية وويلز والذين يتصارعون على المقعد المؤهل للمونديال.

بلجيكا في الصدارة برصيد 15 نقطة وتلاحقها مقدونيا الشمالية وويلز ولكل منهما 13 نقطة.

بلجيكا تستضيف ليختنشتاين في نزهة للفوز والعبور للمونديال.

فيما تصطدم مقدونيا الشمالية وويلز على ملعب الأخير لحسم البطاقة الثانية.

وتتفوق مقدونيا الشمالية بفارق الاهداف +9، أما ويلز +4.

وتعد تلك المجموعة الوحيدة التي تشهد منافسة على مقعد الوصيف المؤهل لملحق أوروبا المؤهل لكأس العالم.

تصفيات أمريكا الشمالية:

تختتم تصفيات أمريكا الشمالية لكأس العالم فجر يوم الأربعاء 19 نوفمبر.

وأتت ترتيب المجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى:

سورينام 9

بنما 9

جواتيمالا 5

السلفادور 3

مباريات الجولة الأخيرة:

بنما × السلفادور

جواتيمالا × سورينام

المجموعة الثانية:

كوراساو 11 نقطة

جامايكا 10 نقاط

ترينداد توباجو 6 نقاط

برمودا 0

مباريات الجولة الأخيرة:

جامايكا × كوراساو

ترينداد توباجو × برمودا

المجموعة الثالثة:

هندوراس 8 نقاط

هاييتي 8 نقاط

كوستاريكا 6 نقاط

نيكاراجوا 4 نقاط

مباريات الجولة الأخيرة:

كوستاريكا × هندوراس

هاييتي × نيكاراجوا

وتتأهل المنتخبات الثلاثة أصحاب المركز الثلاثة الأولى إلى كأس العالم مباشرة.

فيما يتأهل منتخبان من أفضل الثواني إلى الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم.

وتأهل حتى الآن إلى الملحق العالمي بوليفيا من قارة أمريكا الجنوبية، ونيو كاليدونيا من أوقيانوسيا، والكونغو الديمقراطية من إفريقيا، والعراق أو الإمارات من آسيا، بالإضافة إلى فريقين من أمريكا الشمالية.