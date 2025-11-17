اسكواش - المصرية الرابعة.. هانيا الحمامي تتصدر التصنيف العالمي لأول مرة

الإثنين، 17 نوفمبر 2025 - 13:36

كتب : محمد سمير

هانيا الحمامي - اسكواش

شهد التصنيف العالمي لرياضة الاسكواش تصدر هانيا الحمامي تصنيف السيدات للمرة الأولى في مسيرتها.

وقفزت صاحبة الـ 25 عاما إلى المركز الأول بعد تتويجها بثلاثة ألقاب كبرى هذا الموسم حتى الآن.

وتقدمت هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة على نوران جوهر التي تراجعت للمركز الثاني في الترتيب.

وكانت نوران جوهر قد أعلنت في وقت سابق توقفها عن ممارسة اللعبة هذا الموسم بسبب ظروف الحمل.

وباتت هانيا الحمامي رابع مصرية تصعد لقمة التصنيف العالمي لرياضة الاسكواش.

وتأتي الحمامي خلف كل من رنيم الوليلي ونور الشربيني ونوران جوهر.

وحافظت أمينة عرفي على تواجدها في المركز الثالث عالميا كما تواجدت نور الشربيني في المركز الخامس.

أما على مستوى الرجال فحافظ مصطفى عسل على صدارة التصنيف بشكل طبيعي.

وتقدم يوسف إبراهيم للمركز السابع بينما تراجع يوسف سليمان للمركز العاشر.

وحافظ كريم عبد الجواد على تواجده في المركز الرابع.

