الجيش الملكي المغربي يعلن نقل مباراته أمام الأهلي بدوري الأبطال

الإثنين، 17 نوفمبر 2025 - 13:22

كتب : FilGoal

أعلن نادي الجيش الملكي نقل مباراته أمام الأهلي في دوري أبطال إفريقيا إلى ملعب مولاي الحسن بالرباط.

ويحل الأهلي ضيفا على الجيش الملكي بالجولة الثانية من مرحلة المجموعات يوم 28 نوفمبر الجاري.

وكشف الجيش الملكي عبر حسابه الرسمي عن نقل المباراة بسبب ترميم الملعب "نخبر جماهيرنا الوفية أنه على إثر عملية تأهيل وترميم العشب التي يشهدها المركّب الرياضي مولاي عبد الله استعدادًا لاحتضان المباراة الافتتاحية لكأس أفريقيا، وبالتنسيق مع السلطات ، تقرّر أن تُجرى مباراة نادي الجيش الملكي ضد نادي الأهلي المصري على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط".

وكان مقررًا أن تقام المباراة على ملعب المركّب الرياضي مولاي عبد الله، والذي شهد استضافة مباراة نيجيريا أمام الكونغو الديمقراطية في التصفيات الإفريقية المؤهلة للملحق العالمي المؤهل لكأس العالم.

ويستضيف نفس الملعب افتتاحية كأس الأمم الإفريقية يوم 21 ديسمبر المقبل.

ونظرا لأعمال الصيانة بالملعب كشف الجيش الملكي عن نقل المباراة إلى الرباط.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية لدوري أبطال إفريقيا، رفقة كل من الجيش الملكي المغربي وشبيبة القبائل الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني.

ويستهل الأهلي مشواره بمواجهة شبيبة القبائل في مصر يوم السبت المقبل.

وجاءت مجموعات دوري أبطال إفريقيا كالآتي:

المجموعة الأولى: نهضة بركان (المغرب) - بيراميدز - ريفرز يونايتد (نيجيريا) - باور ديناموز (زامبيا).

المجموعة الثانية: الأهلي - يانج أفريكانز (تنزانيا) - الجيش الملكي (المغرب) - شبيبة القبائل (الجزائر).

المجموعة الثالثة: صنداونز (جنوب إفريقيا) - الهلال (السودان) - مولودية الجزائر - لوبوبو (الكونغو الديمقراطية).

المجموعة الرابعة: الترجي (تونس) - سيمبا (تنزانيا) - بترو أتلتيكو (أنجولا) - الملعب المالي (مالي).

