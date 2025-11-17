إجازة رسمية في العراق يوم مواجهة الإمارات بالملحق الآسيوي

الإثنين، 17 نوفمبر 2025 - 12:59

كتب : FilGoal

منتخب العراق قبل مواجهة الإمارات في تصفيات كأس العالم 2022

أعلنت محافظة البصرة العراقية يوم الاثنين تعطيل العمل يوم الثلاثاء من أجل دعم منتخب العراق الذي يلاقي الإمارات في إياب المرحلة الأخيرة من الملحق الآسيوي المؤهل للملحق العالمي نحو كأس العالم 2026.

ويحل المنتخب الإماراتي ضيفا على العراق يوم الثلاثاء في لقاء الإياب، بعدما تعادلا 1-1 في الذهاب يوم الخميس الماضي.

وأفادت محافظة البصرة العراقية في بيان: "أسعد العيداني محافظ البصرة أعلن تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ليوم غدٍ الثلاثاء، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الجماهير لدعم وتشجيع المنتخب العراقي في مباراته الحاسمة أمام الإمارات".

أخبار متعلقة:
طولان: هذه أسباب صعوبة مجموعتنا في كأس العرب.. وهؤلاء هم المرشحون للقب تقرير: جوزيه جوميز يرغب في ضم 3 لاعبين من الهلال والشباب أمير سعيود يغيب عن مواجهة منتخب مصر الثاني بوداوي وعمورة يغادران معسكر الجزائر قبل مواجهة السعودية

وأضاف البيان "قرار التعطيل يأتي انسجاما مع الزخم الجماهيري الكبير وحرصِ الحكومة المحلية على توفيرِ أجواء مناسبة لمساندة المنتخب".

Group of male soccer players in white jerseys with green accents and numbers like 7, 11, 12, and 14 stand shoulder to shoulder on a green field, with one player in a yellow jersey in the center. Egyptian flags wave in the background stadium stands filled with spectators. FilGoal logo appears at the bottom with Arabic text overlay.

في مباراة الذهاب، تقدم علي الحمادي للعراق فيما سجل لوان بيريرا هدف التعادل للإمارات.

وتأهلت سلفا 8 منتخبات آسيوية إلى نهائيات كأس العالم 2026 ويتبقى محاولة واحدة لإمكانية إضافة مقعد آسيوي آخر في المونديال.

وسيقام الملحق العالمي في شهر مارس 2026 في المكسيك لحسم آخر مقعدين متأهلين للمونديال بين جميع القارات، إذ تتنافس 6 منتخبات على مقعدين فقط.

البصرة العراق الإمارات
نرشح لكم
وكيل رامي ربيعة يكشف لـ في الجول حقيقة عودة اللاعب إلى الأهلي تقرير: تجهيز فينالدوم لمواجهة الفيحاء في الدوري السعودي الرياضية: بروزوفيتش يفتح الباب للعودة إلى أوروبا جوائز كاف – استبعاد مصر من القائمة المختصرة.. وتواجد منتخبي المغرب كأس العرب - منتخبات التصفيات تعلن عن قوائمها الرسمية.. وموعد معرفة منافس مصر حوار في الجول – مؤسس "أمابرو" يتحدث عن حلم تغيير الكرة الإفريقية للأبد.. وهدف لمصر "وسط عروض مصرية".. تقرير مغربي: بلعمري يرفض تجديد تعاقده مع الرجاء تقرير: تحديد موعد جلسة استماع رومارينيو في قضية المنشطات
أخر الأخبار
خبر في الجول – مرعي وداري يشاركان في مران الأهلي دقيقة | الدوري المصري
منتخب مصر الثاني يتعادل سلبيا مع الجزائر استعدادا لكأس العرب 4 دقيقة | منتخب مصر
في الجول يكشف مقترحان جديدان لنظام تصفيات أمم إفريقيا 2027 13 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر مباراة ودية – مصر (0)-(1) كاب فيردي.. هدف أول 39 دقيقة | الكرة المصرية
مران الزمالك - انتظام آدم كايد وتدريبات تأهيلية لربيع.. وتصعيد حارس فريق الشباب ساعة | الكرة المصرية
جيسوس يرفض إراحة ثنائي النصر ساعة | سعودي في الجول
مصدر من اتحاد السلة لـ في الجول: تحكيم أجنبي لنهائي المرتبط بعد طلب الأهلي والاتحاد ساعة | كرة سلة
بعد غياب نحو 8 أشهر.. ألفونسو ديفيز يعود لتدريبات بايرن ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العين الدولية - إيران (0)-(0) كاب فيردي.. إيران في النهائي بركلات الترجيح 2 بمشاركة بيراميدز وباريس سان جيرمان.. طرح تذاكر المباريات الختامية لـ إنتركونتيننتال 3 محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا 4 معتمد جمال يوضح سبب وفاة محمد صبري
/articles/517359/إجازة-رسمية-في-العراق-يوم-مواجهة-الإمارات-بالملحق-الآسيوي