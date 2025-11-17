إجازة رسمية في العراق يوم مواجهة الإمارات بالملحق الآسيوي

أعلنت محافظة البصرة العراقية يوم الاثنين تعطيل العمل يوم الثلاثاء من أجل دعم منتخب العراق الذي يلاقي الإمارات في إياب المرحلة الأخيرة من الملحق الآسيوي المؤهل للملحق العالمي نحو كأس العالم 2026.

ويحل المنتخب الإماراتي ضيفا على العراق يوم الثلاثاء في لقاء الإياب، بعدما تعادلا 1-1 في الذهاب يوم الخميس الماضي.

وأفادت محافظة البصرة العراقية في بيان: "أسعد العيداني محافظ البصرة أعلن تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ليوم غدٍ الثلاثاء، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الجماهير لدعم وتشجيع المنتخب العراقي في مباراته الحاسمة أمام الإمارات".

وأضاف البيان "قرار التعطيل يأتي انسجاما مع الزخم الجماهيري الكبير وحرصِ الحكومة المحلية على توفيرِ أجواء مناسبة لمساندة المنتخب".

في مباراة الذهاب، تقدم علي الحمادي للعراق فيما سجل لوان بيريرا هدف التعادل للإمارات.

وتأهلت سلفا 8 منتخبات آسيوية إلى نهائيات كأس العالم 2026 ويتبقى محاولة واحدة لإمكانية إضافة مقعد آسيوي آخر في المونديال.

وسيقام الملحق العالمي في شهر مارس 2026 في المكسيك لحسم آخر مقعدين متأهلين للمونديال بين جميع القارات، إذ تتنافس 6 منتخبات على مقعدين فقط.