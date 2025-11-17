موعد قرعة الملحقين الأوروبي والعالمي المؤهلين لـ كأس العالم 2026

تقام منافسات الملحقين الأوروبي والعالمي في توقف مارس المقبل.

ويشارك في الملحق العالمي ستة منتخبات من مختلف القارات ليتأهل 2 فقط منهم إلى كأس العالم في النهاية.

بينما الملحق الأوروبي يقام بين 16 منتخبا ليتأهل 4 فقط في النهاية.

وتُجرى مراسم القرعة يوم الخميس الموافق 20 نوفمبر الجاري في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم بمدينة زيورخ السويسرية.

وتنطلق القرعة في الثانية ظهرا بمنافسات الملحق العالمي أولا ثم الملحق الأوروبي.

الملحق العالمي: (يتأهل منتخبان)

يشارك ستة منتخبات في الملحق العالمي ويتأهل 2 فقط منهم.

وتقام المنافسات بمسارين مختلفين إذ يضم كل مسار 3 منتخبات ويتأهل صاحبا أعلى ترتيب مباشرة إلى النهائي في انتظار الفائز من المباراة الأولى.

وجاءت المنتخبات كالآتي:

الكونغو الديمقراطية: ممثل إفريقيا

(العراق أو الإمارات): ممثل آسيا

بوليفيا: ممثل أمريكا الجنوبية

نيو كاليدونيا: ممثل أوقيانوسيا

ثنائي ممثل كونكاكاف (يتحدد غدا الثلاثاء)

الملحق الأوروبي: (يتأهل 4 منتخبات)

يشارك 16 منتخبا في الملحق الأوروبي بـ 4 مسارات مختلفة إذ يضم كل مسار 4 منتخبات يلعبان نصف النهائي يوم 26 مارس ويتواجه الفائزان في النهائي يوم 31 بحثا عن بطاقة التأهل لكأس العالم.

وحسمت منتخبات إيطاليا وأوكرانيا تواجدها في التصنيف الأول بينما إيرلندا وألبانيا في التصنيف الثاني والتشيك بالتصنيف الثالث وأخيرا السويد ورومانيا وأيرلندا الشمالية بالتصنيف الرابع.

ويلعب أصحاب التصنيف الأول مع أحد فرق التصنيف الرابع، بينما يواجه أصحاب التصنيف الثاني أمام أحد فرق التصنيف الثالث.

ووفقا لشبكة سكاي سبورتس فأن التصنيف الأقرب للمنتخبات كالآتي:

التصنيف الأول: إيطاليا (حسم تأهله) - أوكرانيا (حسم تأهله) - تركيا - بولندا.

التصنيف الثاني: التشيك (حسم تأهله) - أسكتلندا - سلوفاكيا - ويلز.

التصنيف الثالث: أيرلندا (حسم تأهله) - ألبانيا (حسم تأهله) - البوسنة والهرسك - كوسوفو.

التصنيف الرابع: السويد (حسم تأهله) - رومانيا (حسم تأهله) - أيرلندا الشمالية (حسم تأهله) - مقدونيا الشمالية أو ويلز.

