منتخب السعودية يعلن غياب مهاجمه أمام الجزائر

سيغيب عبد الله الحمدان مهاجم المنتخب السعودي عن مواجهة الجزائر وديا بسبب الإصابة.

ويحل منتخب الجزائر ضيفا على نظيره السعودي الذي يستعد للمشاركة في كأس العرب المقررة في قطر الشهر المقبل.

وأوضح المنتخب السعودي عبر موقعه أن هيرفي رينار مدرب السعودية قرر استبعاد الحمدان من معسكر الأخضر المقام في جدة، وذلك بناءً على التقرير الطبي المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب.

وتبين حاجة اللاعب إلى برنامج علاجي بعد إجراء الفحوصات اللازمة على موضع إصابته.

ويستعد الأخضر لمواجهة الجزائر الثلاثاء على ملعب الإنماء في جدة، في ختام المعسكر التحضيري لكأس العرب المقررة الشهر المقبل في قطر.

ويأتي ذلك بعد فوز منتخب السعودية على كوت ديفوار بهدف دون رد في مباراة ودية جمعت المنتخبين.

وتستضيف قطر منافسات كأس العرب في الفترة من إلى 18 ديسمبر المقبل.

ويلعب منتخب السعودية ضمن المجموعة الثانية مع منتخب المغرب والفائز من مواجهة عُمان والصومال، والفائز من لقاء جزر القمر واليمن.