توخيل يحذر بيلينجهام: لن أغير قراري لمجرد التلويح بذراعك

الإثنين، 17 نوفمبر 2025 - 12:11

كتب : FilGoal

بيلينجهام - توخيل

حذر توماس توخيل المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، لاعبه جود بيلينجهام بعد غضب الأخير عقب استبداله في مباراة الفريق أمام ألبانيا بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأوضح توخيل في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، عقب المباراة "إذا كان لديك لاعبون مثل جود يتمتعون بروح تنافسية عالية، فلن يُعجبهم الأمر أبدًا لكن علينا التركيز على مستوى الالتزام والاحترام المتباد،. لذا لن نغير قرارنا لمجرد أن أحد اللاعبين لوّح بذراعيه".

وحل مورجان روجرز بدلا من جود بيلينجهام في الدقيقة 84 من المباراة، وقتها كانت تشير النتيجة إلى تقدم إنجلترا بنتيجة 2-0.

وأكمل المدير الفني الألماني "هذا هو القرار وعليه أن يتقبله، زميله ينتظر على خط التماس، وعلينا أن نتقبله ونحترمه ونواصل اللعب."

وأضاف "جود كان قد حصل على بطاقة صفراء، واتخذنا القرار قبل الهدف الثاني".

وسجل هاري كين الهدف الثاني لمنتخب إنجلترا في الدقيقة 82.

وعن عدم احتفال بيلينجهام مع زملائه بعد الهدف الثاني، رد توخيل "هذا انطباع سيئ، وعليّ مراجعة الأمر بعد ذلك، لأنني كنت سعيدًا جدًا بالهدف، تحدثتُ سريعًا مع روجرز، وكنتُ متأكدًا من أن الجميع سيحتفلون معًا، سألقي نظرة على الأمر، لكن هذه ليست الصورة التي نريد نقلها، لأننا نشعر بأن الجميع ملتزمون ويتقبلون القرارات الصعبة، سواءً قبل المباراة أو خلالها، فهذا لا يُقصي أحدًا."

وأتم المدير الفني لمنتخب إنجلترا "روجرز لم يكن سعيدًا بالتأكيد لعدم مشاركته أساسيًا اليوم، فهو يستحق اللعب معنا ويريد اللعب طوال الوقت. منحناه قسطًا من الراحة لأنه شارك في دقائق كثيرة مع ناديه ولعب ضد صربيا، لم يعجبه غيابه، ولم يكن يستحقه أيضًا".

وتصدر المنتخب الإنجليزي المجموعة الـ11 في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم برصيد 24 نقطة بالعلامة الكاملة من 8 مباريات.

وسجل منتخب إنجلترا 22 هدفا ولم تتلق شباكه أي هدف.

إنجلترا بيلينجهام توخيل
