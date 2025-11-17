طولان: هذه أسباب صعوبة مجموعتنا في كأس العرب.. وهؤلاء هم المرشحون للقب

الإثنين، 17 نوفمبر 2025 - 12:06

كتب : FilGoal

منتخب مصر الثاني

أوضح حلمي طولان مدرب منتخب مصر المشارك في كأس العرب أن فريقه سيبذل قصارى جهده ولن يبخل بأي نقطة عرق في سبيل تقديم أفضل المستويات في البطولة.

وتنطلق بطولة كأس العرب في قطر مطلع ديسمبر المقبل.

وقال طولان في تصريحات لجريدة العرب القطرية: "هل نحن قادمون من أجل لقب كأس العرب أم الأمر صعب؟ لا يوجد شيء مضمون في كرة القدم، كرة القدم بها متغيرات عديدة ولكن ما أعد به أننا سنبذل قصارى جهدنا ولن نبخل بأي نقطة عرق ولا جهد في سبيل إظهار الوجه الحقيقي للكرة المصرية والذي يرضي الجماهير المصرية".

وأضاف "غياب لاعبي بيراميدز؟ نحن أكبر من هذه المبررات، صحيح تواجهنا مشاكل ولكن لن نستخدمها في التبرير، وما استطيع قوله إنني واثق في اللاعبين المتواجدين في القائمة وفي قدارتهم وإصرارهم وأنهم يريدون رسم البسمة على وجوه الجماهير المصرية في البطولة".

وأكمل "نحن في مجموعة قوية وصعبة وما يزيد من صعوبتها أن المنتخبات المتواجدة في المجموعة ستلعب بالصف الأول على عكس منتخبنا الذي سيشارك في كأس أمم إفريقيا بالمغرب، بينما مصر التي ستلعب كأس العرب باللاعبين المتواجدين في الدوري المحلي".

وتابع "لو نظرنا للمنتخبات سنجد المنتخب الأردني هو أحد المنتخبات المتأهلة لكأس العالم بجانب أنه وصيف كأس آسيا، بجانب المنتخب الإماراتي الذي يضم في صفوفه عددا من اللاعبين المميزين، والمنتخب الثالث سواء الكويت أو موريتانيا فسيكون منتخبا صعبا أيضا ولكننا سنلعب البطولة خطوة بخطوة".

وواصل طولان "المنتخبات المرشحة لحصد لقب كأس العرب؟ بكل تأكيد أحد منتخبات شمال إفريقيا سينافس بقوة وهم مصر المغرب وتونس والجزائر، بجانب أيضا منتخب قطر صاحب الأرض والجمهور وهو بطل آسيا، والمنتخب السعودي أيضا من المنتخبات المرشحة".

وأتم "رسالتي للجالية المصرية بقطر؟ ننتظر دعمكم بقوة في المدرجات وأعرف جيدا أن قطر بها جالية مصرية كبيرة وهم حريصون على التواجد في المدرجات ودعم الفراعنة بقوة في البطولة، كما يحدث مع أي منتخب أو فريق مصري يلعب في قطر".

ويلعب منتخب مصر الثاني مباراته الودية الأخيرة استعدادا للبطولة يوم الاثنين ضد منتخب الجزائر للمحليين.

