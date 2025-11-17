ميلان يراقب.. ليفاندوفسكي يكشف اتخاذ قرارا لحسم مستقبله قريبا

أعلن روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة اتخاذ قراره لحسم مستقبله قريبا دون تحديد الموعد النهائي.

وارتبط اسم ليفاندوفسكي بالانتقال إلى ميلان خلال الفترة الماضية.

ويأمل ميلان الإيطالي في ضم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، كصفقة انتقال حر عند انتهاء عقده مع الفريق الكتالوني في يونيو 2026.

وصرح ليفاندوفسكي لشبكة TVP Sport: "سأكون قريبًا جاهزًا لاتخاذ القرار بشأن مستقبلي".

وأضاف المهاجم البولندي "سأقيّم جميع الخيارات. لا أعلم بعد أين سأكون أو ماذا سأفعل خلال الأشهر المقبلة".

ووفقًا لما ذكرته شبكة سكاي سبورت ألمانيا، فقد رفض ليفاندوفسكي عرضًا من فنربخشة التركي، وأبدى رغبته في الاستمرار باللعب على مستوى عالٍ الموسم المقبل، ما يمنح ميلان فرصة للتغلب على عروض الدوري السعودي التي لم يستطع النادي الإيطالي منافستها ماليًا.

ميلان يأمل في تكرار نجاح تجربة لوكا مودريتش، الذي انضم مجانًا من ريال مدريد وقدم أداءً مميزًا رغم بلوغه سن الأربعين.

ويأمل الروسونيري أن يقدم ليفاندوفسكي، الذي سيكمل 38 عامًا في أغسطس 2026، إضافة قوية للفريق في الموسم المقبل.

وانتقل ليفاندوفسكي من بايرن ميونيخ إلى برشلونة مقابل 45 مليون يورو في 2022، وسجل هذا الموسم 7 أهداف في 12 مباراة بين الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، ما يعكس قدرته على الاستمرار في تقديم مستويات مميزة رغم تقدمه في العمر.

