تقرير: جوزيه جوميز يرغب في ضم 3 لاعبين من الهلال والشباب

الإثنين، 17 نوفمبر 2025 - 11:29

كتب : FilGoal

جوزيه جوميز

ذكرت جريدة اليوم السعودية أن جوزيه جوميز مدرب الفتح يرغب في ضم 3 لاعبين لصفوف فريقه في فترة الانتقالات الشتوية.

وأوضح التقرير أن جوميز طلب ضم عبد الرزاق حمد الله مهاجم الشباب وعبد الله رديف وعبد الإله المالكي ثنائي الهلال خلال يناير المقبل.

وذلك بناءاً على رغبته في تدعيم نواقص الفريق خلال الفترة القادمة، حسب التقرير.

وأضاف التقرير أن الإدارة ستعمل على حسم هذه الصفقات.

ويبحث نادي الفتح، عن تدعيم صفوف الفريق بأكثر من صفقة خلال نافذة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك لتحسين وضع الفريق بجدول ترتيب الدوري هذا الموسم.

ويحتل الفتح المركز الـ15 في جدول الدوري السعودي.

وجمع مدرب الزمالك السابق 5 نقاط فقط من 8 مباريات هذا الموسم مع الفتح.

عبد الزراق حمد الله جوزيه جوميز الفتح
