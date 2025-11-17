تقرير: تجهيز فينالدوم لمواجهة الفيحاء في الدوري السعودي

يخضع الهولندي جورجينيو فينالدوم، لاعب فريق الاتفاق، لبرنامج لياقي خاص من أجل تجهيزه لمواجهة الفيحاء في الدوري السعودي.

جورجينيو فينالدوم النادي : الاتفاق الاتفاق

ويواجه الاتفاق فريق الفيحاء يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.

وكشفت صحيفة الرياضية عن خضوع فينالدوم لبرنامج بدني بهدف رفع معدله البدني وتجهيزه للمواجهة المقبلة أمام الفيحاء السبت.

وعاود لاعبو الاتفاق تدريباتهم بعد إجازة يومين خلال فترة التوقف الحالية، حيث استهل المدرب سعد الشهري الحصة بالتمارين البدنية قبل الانتقال لتدريبات فنية متنوعة.

ويحتل الاتفاق المركز الـ11 برصيد 9 نقاط، متأخرًا بنقطتين عن الفيحاء التاسع، قبل المواجهة المرتقبة على ملعب إيجو في الدمام ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

وخاض فينالدوم 9 مباريات هذا الموسم في مختلف المسابقات مع الاتفاق.

ونجح فينالدوم في تسجيل 4 أهداف بينهم 3 في الدوري السعودي.