أمير سعيود يغيب عن مواجهة منتخب مصر الثاني

الإثنين، 17 نوفمبر 2025 - 11:18

كتب : FilGoal

أمير سعيود

سيغيب أمير سعيود لاعب منتخب الجزائر للمحليين عن مواجهة منتخب مصر الثاني الودية يوم الاثنين.

ويلعب منتخب الجزائر للمحليين ودية ثانية أمام نظيره المصري يوم الاثنين، بعدما التقيا يوم الجمعة، في إطار الاستعداد لكأس العرب.

وأوضح الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن سعيود لن يشارك في هذه الودية الثانية، إلى جانب الظهير الأيسر نوفل خاسف، تفاديا لأي مخاطرة مع اقتراب موعد بطولة كأس العرب.

وغاب لاعب الأهلي السابق عن المباراة الأولى بسبب الإصابة.

وشارك 24 لاعبا في التدريب الأخير استعدادا للمباراة.

وكان مجيد بوقرة مدرب منتخب الجزائر للمحليين قد وجّه الدعوة للمدافع الأيسر هواري بعوش لاعب شباب قسنطينة استعدادا لمواجهة منتخب مصر الثاني وديا.

بعوش التحق مساء السبت بالمعسكر في القاهرة.

جاء ذلك بعد التأكد من عدم قدرة نوفل خاسف على المشاركة في المباراة الودية الثانية أمام المنتخب المصري بداعي الإصابة.

فيما حصل المدافع عبد القادر بدران على إذن بمغادرة المعسكر والعودة إلى ناديه ضمك السعودي لمواصلة العلاج.

وفاز منتخب مصر الثاني على الجزائر في المباراة الودية الأولى التي جمعتهما مساء الجمعة بنتيجة 3-2.

إلى ذلك، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعديل مباراة منتخب مصر الثاني ضد الجزائر.

وكان من المقرر أن يلعب منتخب مصر الثاني مباراته الودية الثانية ضد الجزائر يوم الإثنين في السادسة مساء.

وتم تعديل موعد مباراة منتخب مصر الثاني ضد الجزائر ليصبح في الرابعة عصرا من يوم الإثنين بدلا من السادسة مساء لمنح الفرصة لمتابعة المنتخب الأول الذي سيواجه كاب فيردي.

ويلعب منتخب مصر ضد كاب فيردي يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة السادسة مساء في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العين الودية.

وتستضيف الإمارات كأس العين الدولية بمشاركة منتخبات: مصر - أوزبكستان - كاب فيردي - إيران.

وخسر منتخب مصر ضد أوزبكستان بهدفين دون رد.

