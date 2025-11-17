تقرير: غياب الحمدان عن تدريبات السعودية قبل مواجهة الجزائر.. وعودة العبود

غاب عبد الله الحمدان، مهاجم المنتخب السعودي، عن التدريب الجماعي مساء الأحد في جدة ضمن استعدادات الفريق لمواجهة الجزائر وديا.

ويخوض المنتخب السعودي الذي يدربه الفرنسي هيرفي رينار معسكرا في جدة ضمن استعداداته للمشاركة في كأس العرب المقررة في قطر الشهر المقبل.

وكان قد اكتفى زياد الجهني بأداء تمارين خاصة تحت إشراف الجهاز الطبي، وفق بيان الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وشهدت الحصة عودة الجناح عبد الرحمن العبود إلى التدريبات الجماعية بعد غياب عدة أيام بسبب إصابة عضلية وفقا لصحيفة الرياضية.

وبدأ اللاعبون الحصة بتمارين الإحماء، قبل الانتقال إلى تدريبات الاستحواذ والمناورات المصغرة، واختتموا بتمرين على تنفيذ الكرات الثابتة.

ويستعد الأخضر لمواجهة الجزائر الثلاثاء على ملعب الإنماء في جدة، في ختام المعسكر التحضيري لكأس العرب المقررة الشهر المقبل في قطر.

وتستضيف قطر منافسات كأس العرب في الفترة من إلى 18 ديسمبر المقبل.

ويأتي ذلك بعد فوز منتخب السعودية على كوت ديفوار بهدف دون رد في مباراة ودية جمعت المنتخبين.

ويلعب منتخب السعودية الودية الثانية أمام الجزائر غدا الثلاثاء، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

ويلعب منتخب السعودية ضمن المجموعة الثانية مع منتخب المغرب والفائز من مواجهة عُمان والصومال، والفائز من لقاء جزر القمر واليمن.