بوداوي وعمورة يغادران معسكر الجزائر قبل مواجهة السعودية

غادر هشام بوداوي ومحمد أمين عمورة معسكر منتخب الجزائر قبل مواجهة السعودية الودية.

ويحل المنتخب الجزائري ضيفا على نظيره السعودي يوم الثلاثاء.

وأوضح الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن بوداوي اضطر إلى الانسحاب من المعسكر بعد معاناته من آلام في بداية المعسكر التدريبي.

واستفاد لاعب نيس من برنامج تدريبي خاص خلال الأيام الأولى من المعسكر لكن تعافيه لم يكتمل.

من جانبه، لن يتمكن محمد أمين عمورة، الذي تعرض لإصابة طفيفة، من المشاركة في هذه المباراة أيضًا.

وسمح المدرب فلاديمير بيتكوفيتش للاعبي المنتخب بالعودة إلى أنديتهما لتجنب أي خطر من تفاقم إصابتهما، وفقا للاتحاد الجزائري لكرة القدم.

وحقق منتخب الجزائر فوزا وديا على زيمبابوي بنتيجة 3-1 في لقاء أقيم بالسعودية.

ويتواجد منتخب زيمبابوي رفقة مصر في مجموعة واحدة بكأس أمم إفريقيا 2025 وأيضا مع جنوب إفريقيا وأنجولا.

وتقدم بغداد بونجاح بالهدف الأول في الدقيقة 14.

وقبل 4 دقائق على نهاية الوقت الأصلي سجل محمد الأمين عمورة هدف الأفناك الثاني.

وفي الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول سجل جوين حجام هدف الجزائر الثالث.

وفي الدقيقة 88 سجل تاواندا شيريوا هدف زيمبابوي الوحيد من علامة الجزاء.