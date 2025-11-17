دوناروما: الخسارة أمام النرويج مؤلمة.. ويجب أن نستعيد الثقة قبل توقف مارس

أبدى جيانلويجي دوناروما حارس مرمى منتخب إيطاليا استياءه من الخسارة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد أمام النرويج، واعتبر أن الفريق “توقف عن اللعب في الشوط الثاني” وأنه “غير مقبول أن نفقد الثقة تمامًا”.

جيانلويجي دوناروما النادي : مانشستر سيتي إيطاليا

إيطاليا كانت تعرف أن الفوز لتصدر المجموعة أشبه بالمستحيل، حيث كان يحتاج إلى الفوز بنتيجة 9-0 لتعويض فارق الأهداف الكبير.

وقال دوناروما لقنوات سكاي سبورت إيطاليا: "لم يكن يجب أن نستقبل الهدف الثالث، والرابع الذي جاء في الدقيقة 93، لكن المشكلة الكبرى أننا توقفنا عن اللعب في الشوط الثاني".

وأوضح "الشوط الأول كان مختلفًا تمامًا، لم نتركهم يخرجون من نصف ملعبهم. علينا أن نفعل ذلك لمدة 95 دقيقة وليس 45 فقط".

وشدد حارس مرمى منتخب إيطاليا "الخسارة مؤلمة، لكن يجب أن نرفع رؤوسنا. كل شيء على المحك في مارس مع المباراتين، وعلينا استعادة الثقة بالنفس، وأنا واثق أنه بفضل مدربنا سنفعل ذلك".

وبسؤاله عن ضعف الشخصية الذي تحدث عنه جاتوزو أجاب "فرصة يمكن أن تحدث ضد فريق كبير مثل النرويج، لكن من غير المقبول أن ننهار تمامًا ونفقد السيطرة على اللعب. علينا تحسين ذلك، الاستماع للمدرب والعمل معًا كفريق".

واختتم دوناروما حديثه برسالة للجماهير: "أنا حزين ومحبط تمامًا مثلهم، ونعتذر للمشجعين الذين أظهروا شغفهم الليلة. نحتاج لهم في مارس، ليكونوا معنا ونعيش المباراة كمجموعة واحدة".

المنتخب الإيطالي سيتجه الآن للتحضير لسحب قرعة ملحق تصفيات كأس العالم الخميس 20 نوفمبر، على أن تُقام نصف النهائي في 26 مارس والنهائي في 31 مارس.