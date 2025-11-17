الرياضية: بروزوفيتش يفتح الباب للعودة إلى أوروبا

أبدى مارسيلو بروزوفيتش، لاعب وسط النصر، عدم ممانعته العودة إلى أوروبا.

وينتهي عقد بروزوفيتش مع النصر بنهاية الموسم الجاري، ولم تفتح إدارة النادي حتى الآن ملف تجديده، ما يمنحه الحق في التفاوض مع أي نادٍ آخر بدءًا من يناير المقبل عند دخوله الفترة الحرة.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية وفقا لمصدر مقرَّب من اللاعب أن بروزفيتش لا يستبعد فكرة العودة إلى أوروبا من جديد.

وقال المصدر لصحيفة الرياضية: "لا جديد حتى الآن. لم يفاوض أحد بروزوفيتش بشأن التجديد، وبمجرد دخوله الفترة الحرة، سيكون من حقه التفاوض مع أي نادٍ".

وأضاف: "لا ينتظر خطوة من النصر لبحث التجديد. الجميع يعرف أنه لاعب مهم، ومع ذلك لم يتلق أي عرض لتمديد عقده حتى الآن".

وحول اهتمام يوفنتوس بضم اللاعب، أوضح: "لم يتواصل أي نادٍ بخصوصه حتى الآن، ولا يمانع العودة إلى القارة الأوروبية".

وخاض بروزوفيتش مع النصر هذا الموسم 13 مباراة، سجل خلالها هدفًا وقدَّم تمريرتين حاسمتين، علماً أنه انضم إلى الفريق صيف 2023 قادمًا من إنتر ميلان.