جاتوزو: أعتذر لجماهير إيطاليا.. ولدينا مشكلة ذهنية بسبب آخر نسختين ويجب أن تتغير عقليتنا

الإثنين، 17 نوفمبر 2025 - 10:25

كتب : FilGoal

جينارو جاتوزو

تقدم جينارو جاتوزو المدير الفني لمنتخب إيطاليا باعتذا لجماهير إيطاليا بعد الهزيمة القاسية 4-1 أمام النرويج، مؤكدًا أن الفريق يشعر بالخوف عند أول أزمة وأن هذا الأمر يجب تغييره قبل خوض ملحق تصفيات كأس العالم.

إيطاليا كانت تعرف مسبقًا أن الفوز لن يكفي لتصدر المجموعة بسبب فارق الأهداف الكبير، لكنها كانت تسعى للانتقام من خسارة يونيو في أوسلو 3-0 والتي تسببت في رحيل لوتشيانو سباليتي.

البداية كانت جيدة بهدف فرانشيسكو بيو إسبوزيتو، لكن الشوط الثاني شهد انهيارًا كاملًا مع ثنائية إرلينج هالاند وهدفي أنطونيو نوسا ويورجن ستراند لارسن.

وقال جاتوزو لقناة راي سبورت: "يجب أن نعتذر لجماهيرنا. الخسارة 4-1 نتيجة تقيلة. الشوط الأول كان ممتازا، كنا فريق حقيقي، لكن المستوى الذي ظهرنا به بعد الاستراحة محبط جدًا".

وأضاف: "بدأنا نفقد الكرة بسهولة، فقدنا تمركزنا، وسمحنا للنرويج باللعب في المساحات التي يحبونها".

واعترف مدرب الأزوري بأن الفريق يعاني نفسيًا أكثر من كونه بدنيًا: "نحن نتوتر عند أول فرصة خطيرة للمنافس. ويجب أن نغير تلك الجزئية، الفريق يتوتر، وذلك مقلق جدًا قبل الملحق".

وأوضح: "حتى البناء من الخلف اختفى تمامًا في الشوط الثاني. الحركات الصحيحة توقفت. وفقدنا الثقة".

إيطاليا ستعود للتجمع قبل نصف نهائي الملحق يوم 26 مارس، على أمل لعب النهائي يوم 31 والتأهل للمونديال بعد غياب آخر نسختين.

وشدد جاتوزو "لا يمكن أن ننهار بتلك الطريقة عندما يحدث خطأ صغير نفقد ثقتنا، وأرى أن ذلك يعود لعدم التأهل في آخر نسختين".

وتابع "الخسارة ليست بسبب سوء الأداء ولكن مشكلة ذهنية يجب أن تتغير، إذا خسرنا من أول دقيقة كان أفضل، لكن عندما يأتي الانهيار بعد شوط ممتاز هذا ما يؤلمني".

واختتم جاتوزو تصريحاته "تحدثت عن فيديريكو كييزا بما يكفي، هو لاعب مهم، لكن يجب أن يشعر بالراحة قبل استدعائه، سنتحدث مستقبلا ونرى ما سيحدث".

وحقق منتخب النرويج العلامة الكاملة بـ24 بعد الفوز في كل مبارياته في التصفيات.

وتوقف رصيد منتخب إيطاليا عند النقطة 18 ليتحول إلى المشاركة في الملحق المؤهل لكأس العالم.

منتخب إيطاليا جاتوزو كأس العالم ملحق كأس العالم
