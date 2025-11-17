مواعيد مباريات الإثنين 17 نوفمبر 2025.. منتخبا مصر وتصفيات أوروبا

الإثنين، 17 نوفمبر 2025 - 09:48

كتب : FilGoal

منتخب مصر

يشهد اليوم الإثنين الموافق 17 نوفمبر 2025 عددا من المباريات في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

------------

كأس العين الدولية

يلعب منتخب مصر الأول أمام كاب فيردي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العين الدولية الودية.

وتقام المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت مصر على استاد هزاع بن زايد.

ويذاع اللقاء عبر قناتي أون سبورت 1 وأبوظبي الرياضية 1.

مباريات ودية

يلعب منتخب مصر الثاني والمشارك في كأس العرب أمام منتخب الجزائر الثاني في مباراة ودية جديدة بين المنتخبين.

ويستضيف استاد القاهرة المباراة في تمام الرابعة عصرا وتذاع عبر قناة أون سبورت 2.

تصفيات كأس العالم - أوروبا

يحل منتخب كرواتيا ضيفا على مونتينجرو في العاشرة إلا ربع مساء، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3.

بينما يستضيف منتخب التشيك نظيره جبل طارق في نفس التوقيت وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 5.

أما منتخب هولندا فيستضيف ليتوانيا في العاشرة إلا ربع مساء أيضا وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

ويستضيف منتخب ألمانيا نظيره منتخب سلوفاكيا في العاشرة إلا ربع مساء وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

منتخب مصر تصفيات كأس العالم
