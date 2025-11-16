هالاند يُعيد الفايكينج لكأس العالم بعد 28 سنة.. النرويج تُذل إيطاليا برباعية وترسلها للملحق

تأهل منتخب النرويج إلى كأس العالم 2026 وعاد للمشاركة في المونديال بعد غياب 28 سنة منذ آخر ظهور في 1998.

وفاز منتخب النرويج في الجولة الأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم على إيطاليا بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت في ملعب سان سيرو.

قبل المباراة كان يحتاج منتخب إيطاليا الفوز بفارق 9 أهداف على النرويج من أجل التأهل، لكن هالاند كان له رأيا آخر وقاد فريقه لسحق منتخب إيطاليا على ملعبه ووسط جمهوره.

وحقق منتخب النرويج العلامة الكاملة بـ24 بعد الفوز في كل مبارياته في التصفيات.

وتوقف رصيد منتخب إيطاليا عند النقطة 18 ليتحول إلى المشاركة في الملحق المؤهل لكأس العالم.

وأنهى منتخب النرويج كأقوى هجوم بين كل منتخبات أوروبا بعدما سجل 32 هدفا.

تأهل النرويج لكأس العالم هو المرة الرابعة في تاريخه بعد المشاركة في 1938 و1994 و1998.

تقدم منتخب إيطاليا في الدقيقة 11 عن طريق إسبوسيتو، قبل أن يتعادل نوسا للنرويج في الدقيقة 63.

وأضاف هالاند الهدف الثاني في الدقيقة 78، ثم سجل الهدف الثاني له والثالث للنرويج في الدقيقة 80.

واختتم البديل ستاندر لارسين مهاجم ولفرهامبتون رباعية النرويج في شباك جيانلويجي دوناروما حارس إيطاليا في الدقيقة 90+3.

