هالاند يُعيد الفايكينج لكأس العالم بعد 28 سنة.. النرويج تُذل إيطاليا برباعية وترسلها للملحق
الأحد، 16 نوفمبر 2025 - 23:58
كتب : FilGoal
تأهل منتخب النرويج إلى كأس العالم 2026 وعاد للمشاركة في المونديال بعد غياب 28 سنة منذ آخر ظهور في 1998.
وفاز منتخب النرويج في الجولة الأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم على إيطاليا بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت في ملعب سان سيرو.
قبل المباراة كان يحتاج منتخب إيطاليا الفوز بفارق 9 أهداف على النرويج من أجل التأهل، لكن هالاند كان له رأيا آخر وقاد فريقه لسحق منتخب إيطاليا على ملعبه ووسط جمهوره.
وحقق منتخب النرويج العلامة الكاملة بـ24 بعد الفوز في كل مبارياته في التصفيات.
وتوقف رصيد منتخب إيطاليا عند النقطة 18 ليتحول إلى المشاركة في الملحق المؤهل لكأس العالم.
وأنهى منتخب النرويج كأقوى هجوم بين كل منتخبات أوروبا بعدما سجل 32 هدفا.
تأهل النرويج لكأس العالم هو المرة الرابعة في تاريخه بعد المشاركة في 1938 و1994 و1998.
تقدم منتخب إيطاليا في الدقيقة 11 عن طريق إسبوسيتو، قبل أن يتعادل نوسا للنرويج في الدقيقة 63.
المنتخب الإيطالي يفتتح التسجيل مبكراً 🇮🇹⚽️#الطريق_إلى_كأس_العالم2026 | #تصفيات_كأس_العالم#FIFAWorldCup2026 | #EuropeanQualifiers pic.twitter.com/yGf393psMm— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 16, 2025
وأضاف هالاند الهدف الثاني في الدقيقة 78، ثم سجل الهدف الثاني له والثالث للنرويج في الدقيقة 80.
المنتخب النرويجي يدرك التعادل 🇳🇴⚽️#الطريق_إلى_كأس_العالم2026 | #تصفيات_كأس_العالم#FIFAWorldCup2026 | #EuropeanQualifiers pic.twitter.com/YZ0ldAxT5m— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 16, 2025
واختتم البديل ستاندر لارسين مهاجم ولفرهامبتون رباعية النرويج في شباك جيانلويجي دوناروما حارس إيطاليا في الدقيقة 90+3.
هالاند يزيد من متاعب المنتخب الإيطالي 🇳🇴🔥#الطريق_إلى_كأس_العالم2026 | #تصفيات_كأس_العالم#FIFAWorldCup2026 | #EuropeanQualifiers pic.twitter.com/J9z2u0xmnX— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 16, 2025