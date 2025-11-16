بالعلامة الكاملة.. إنجلترا تختتم تصفيات كأس العالم بالفوز على ألبانيا

الأحد، 16 نوفمبر 2025 - 23:40

كتب : FilGoal

هاري كين - إنجلترا

تغلبت إنجلترا على ألبانيا بعدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الأخيرة لتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.

تقدم هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ لإنجلترا في الدقيقة 74.

وفي الدقيقة 82، سجل كين الهدف الثاني بصناعة ماركوس راشفورد لاعب برشلونة المعار من مانشستر يونايتد.

أخبار متعلقة:
مدرب البرتغال: الآن يمكننا أن نحلم بكأس العالم برونو ونيفيس "هاتريك".. البرتغال تسحق أرمينيا ب 9 أهداف في غياب رونالدو وتتأهل لكأس العالم ناجلزمان: سعيد الملا عاد لمنتخب ألمانيا للشباب لهذا السبب منتخب البرازيل يعلن تفاصيل إصابة جابريال.. وموقف كالافيوري من دربي أرسنال وتوتنام

الفوز رفع رصيد إنجلترا إلى 24 نقطة من 8 مباريات بالعلامة الكاملة على الصدارة.

وكان تأهل ألبانيا إلى الملحق بالمركز الثاني أيضا محسوما برصيد 14 نقطة.

حيث لم يرفع فوز صربيا على لاتفيا رصيدها سوى لـ 13 نقطة.

بينما اختتمت لاتفيا المجموعة بـ 5 نقاط في المركز الرابع، وتذيلتها أندورا بنقطة وحيدة.

هاري كين إنجلترا تصفيات كأس العالم
نرشح لكم
هالاند يُعيد الفايكينج لكأس العالم بعد 28 سنة.. النرويج تُذل إيطاليا برباعية وترسلها للملحق جوائز كاف – محمد صلاح ينافس حكيمي وأوسيمين على أفضل لاعب في إفريقيا مدرب البرتغال: الآن يمكننا أن نحلم بكأس العالم برونو ونيفيس "هاتريك".. البرتغال تسحق أرمينيا ب 9 أهداف في غياب رونالدو وتتأهل لكأس العالم ناجلزمان: سعيد الملا عاد لمنتخب ألمانيا للشباب لهذا السبب منتخب البرازيل يعلن تفاصيل إصابة جابريال.. وموقف كالافيوري من دربي أرسنال وتوتنام سكاي: انتقال تيمو فيرنر إلى الدوري الأمريكي يقترب في يناير الاتحاد الأوروبي يعاقب مارسيليا بإغلاق جزئي للملعب قبل مواجهة نيوكاسل
أخر الأخبار
تريزيجيه: أنشيلوتي طلبني مرتين وهذا المدرب كان ينهي مسيرتي ساعة | الدوري المصري
حلم البديل يتحقق.. الكونغو الديموقراطية تقصي نيجيريا وتتأهل إلى الملحق العالمي المؤهل للمونديال ساعة | الكرة الإفريقية
هالاند يُعيد الفايكينج لكأس العالم بعد 28 سنة.. النرويج تُذل إيطاليا برباعية وترسلها للملحق ساعة | الكرة الأوروبية
بالعلامة الكاملة.. إنجلترا تختتم تصفيات كأس العالم بالفوز على ألبانيا ساعة | الكرة الأوروبية
أبو العلا يكشف موقف زيزو وحمدي فتحي ومحمد إسماعيل من المشاركة ضد كاب فيردي 2 ساعة | منتخب مصر
بمشاركة مرموش والشناوي.. منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة كاب فيردي 3 ساعة | منتخب مصر
محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا 3 ساعة | الكرة المصرية
بعد استقرار حالته.. ساو باولو يعلن خروج أوسكار من المستشفى 4 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العين الدولية - إيران (0)-(0) كاب فيردي.. إيران في النهائي بركلات الترجيح 2 بمشاركة بيراميدز وباريس سان جيرمان.. طرح تذاكر المباريات الختامية لـ إنتركونتيننتال 3 معتمد جمال يوضح سبب وفاة محمد صبري 4 استثناء من القاعدة.. منتخب الناشئين يواجه سويسرا في دور الـ32 بكأس العالم
/articles/517339/بالعلامة-الكاملة-إنجلترا-تختتم-تصفيات-كأس-العالم-بالفوز-على-ألبانيا