بالعلامة الكاملة.. إنجلترا تختتم تصفيات كأس العالم بالفوز على ألبانيا

تغلبت إنجلترا على ألبانيا بعدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الأخيرة لتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.

تقدم هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ لإنجلترا في الدقيقة 74.

وفي الدقيقة 82، سجل كين الهدف الثاني بصناعة ماركوس راشفورد لاعب برشلونة المعار من مانشستر يونايتد.

الفوز رفع رصيد إنجلترا إلى 24 نقطة من 8 مباريات بالعلامة الكاملة على الصدارة.

وكان تأهل ألبانيا إلى الملحق بالمركز الثاني أيضا محسوما برصيد 14 نقطة.

حيث لم يرفع فوز صربيا على لاتفيا رصيدها سوى لـ 13 نقطة.

بينما اختتمت لاتفيا المجموعة بـ 5 نقاط في المركز الرابع، وتذيلتها أندورا بنقطة وحيدة.