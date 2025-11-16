أبو العلا يكشف موقف زيزو وحمدي فتحي ومحمد إسماعيل من المشاركة ضد كاب فيردي

كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول عن حالة أحمد سيد "زيزو" وحمدي فتحي ومحمد إسماعيل.

ويسعد منتخب مصر لمواجهة كاب فيردي في مباراة ودية استعدادا لكأس أمم إفريقيا.

وقال أبو العلا عبر قناة أون سبورت: "جميع اللاعبين جاهزين باستثناء أحمد سيد "زيزو" وحمدي فتحي الذين تعرضا للإصابة وسيكون من العصب لحاقهما بمباراة كاب فيردي ولكننا نعمل معهما ونتواصل مع فريقيهما بشأن حالتيهما".

وتابع "اللاعبون يحضرون إلى المنتخب عقب مباريات الأندية مباشرة ولذلك أحيانا يكون منهم لاعب مصاب أو آخر يشعر بالإجهاد".

وأضاف "محمد إسماعيل يشارك بشكل كامل وطبيعي في التدريبات منذ نهاية مباراة أوزبكستان".

وكان منتخب مصر قد لعب مباراة أولى ضد أوزبكستان وخسر بهدفين مقابل هدف.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس أمم إفريقيا التي تنطلق بشهر ديسمبر المقبل في المغرب.

وتأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026 بعد تصدر مجموعته بالتصفيات.