بمشاركة مرموش والشناوي.. منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة كاب فيردي

الأحد، 16 نوفمبر 2025 - 22:22

كتب : محمد جمال

مران منتخب مصر

اختتم منتخب مصر تدريباته بقيادة حسام حسن، وذلك استعدادا لمواجهة كاب فيردي غدا في دورة الإمارات الودية.

ويلعب منتخب مصر ضد كاب فيردي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع للبطولة، في تمام الساعة السادسة مساء.

وخسر منتخب مصر مباراته الأولى في البطولة أمام أوزبكستان بهدفين دون رد، بينما خسر منتخب كاب فيردي أمام إيران.

وشهدت المران استمرار مشاركة محمد الشناوي حارس المرمى وعمر مرموش.

وشارك في المران كل من:

محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي - مصطفى شوبير

محمد هاني - محمد حمدي - أحمد فتوح - رامي ربيعة - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - مروان عطية - محمد شحاتة - محمود صابر - مروان عثمان - محمود عبد الحفيظ "زلاكة"- نبيل عماد - طاهر محمد - عمر مرموش - أسامة فيصل - صلاح محسن - مصطفى محمد.

ويغيب عن منتخب مصر في المباراة كل من محمد صلاح وأحمد سيد "زيزو" وحمدي فتحي.

يستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس أمم إفريقيا التي تنطلق الشهر المقبل بالمغرب.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية بجانب جنوب إفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.

وتأهل منتخب مصر لكأس العالم 2026 الذي سيقام بأمريكا والمكسيك وكندا.

