محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا

الأحد، 16 نوفمبر 2025 - 22:05

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

كشف محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي أنه كان يفكر في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرته الاحترافية في أوروبا وقت انضمامه إلى بازل السويسري.

وقال صلاح عبر قناة أون سبورت في حواره مع مجدي يعقوب: "عندما سافرت سويسرا للاحتراف لم يكن أحد يعرفني هناك والناس تتعامل معي كإنسان عادي وليس كنجم كرة قدم مثلما كنت أتوقع".

وأضاف "كنت أفكر هل أعود مصر وانضم للأهلي أو الزمالك وأصبح النجم هناك، لكني توقفت عن التفكير بهذه الطريقة حتى أستطيع أن أكمل مسيرتي وأتعايش مع الحياة وأكمل تجربتي الاحترافية بشكل طبيعي".

وأكمل "بعد التأهل لكأس العالم أدركت كيف ينظر لي الجمهور في مصر والأمر أكبر بكثير من كوني لاعب كرة قدم".

وأتم تصريحاته "فهمت أنني أمل كبير بالنسبة للناس والجمهور في مصر والكثير منهم يتمنى أن يرى ابنه مثلي وهذه مسؤولية كبيرة".

