بعد استقرار حالته.. ساو باولو يعلن خروج أوسكار من المستشفى
الأحد، 16 نوفمبر 2025 - 21:33
كتب : FilGoal
أعلن نادي ساو باولو خروج لاعبه أوسكار من المستشفى.
وكان أوسكار قد نقل للمستشفى بسبب مشكلة في عضلة القلب.
وأشار ساو باولو إلى أن حالة أوسكار قد استقرت بعد 7 أيام على دخول المستشفى ليسمح له الأطباء بالخروج.
وسيتبع أوسكار برنامج راحة طبي خلال الأيام المقبلة بعد الخروج من المستشفى.
وسقط أوسكار خلال مران ساو باولو مغشيا عليه واستمر لمدة 3 دقائق قبل أن ينقل للمستشفى.
ويمتد عقد أوسكار مع ساو باولو حتى عام 2027، ولكنه قد ينهي التعاقد مبكرًا إذا لم تسمح له حالته الصحية بالاستمرار.
وانضم أوسكار إلى ساو باولو في شهر يناير الماضي قادمًا من شنجهاي بورت الصيني.
وشارك أوسكار في 35 مباراة بقميص ساو باولو، وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة 8 أهداف.
نرشح لكم
سكاي: انتقال تيمو فيرنر إلى الدوري الأمريكي يقترب في يناير على ملعب الإمارات.. البرازيل تفوز على السنغال وديا بثنائية دوري NBA - كيري ينفجر ويسجل 95 نقطة في 48 ساعة ضد سبيرز أنشيلوتي: فينيسيوس ورودريجو قادران على اللعب معا مثلما كان في ريال مدريد كأس العالم للناشئين - بلعروش يتألق ويقود المغرب للفوز على أمريكا بمشاركة بانزا وتألق ميسي.. الأرجنتين تهزم أنجولا بثنائية ليتناسب مع أوروبا.. تعديل موعد انطلاق الدوري الأمريكي بدءا من 2027 التشكيل - ميسي يقود هجوم الأرجنتين أمام أنجولا.. وشيكو بانزا أساسي