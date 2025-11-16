بعد استقرار حالته.. ساو باولو يعلن خروج أوسكار من المستشفى

أوسكار لاعب ساو باولو

أعلن نادي ساو باولو خروج لاعبه أوسكار من المستشفى.

أوسكار

النادي : ساو باولو

ساو باولو

وكان أوسكار قد نقل للمستشفى بسبب مشكلة في عضلة القلب.

وأشار ساو باولو إلى أن حالة أوسكار قد استقرت بعد 7 أيام على دخول المستشفى ليسمح له الأطباء بالخروج.

وسيتبع أوسكار برنامج راحة طبي خلال الأيام المقبلة بعد الخروج من المستشفى.

وسقط أوسكار خلال مران ساو باولو مغشيا عليه واستمر لمدة 3 دقائق قبل أن ينقل للمستشفى.

ويمتد عقد أوسكار مع ساو باولو حتى عام 2027، ولكنه قد ينهي التعاقد مبكرًا إذا لم تسمح له حالته الصحية بالاستمرار.

وانضم أوسكار إلى ساو باولو في شهر يناير الماضي قادمًا من شنجهاي بورت الصيني.

وشارك أوسكار في 35 مباراة بقميص ساو باولو، وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة 8 أهداف.

أوسكار ساو باولو
