مدرب البرتغال: الآن يمكننا أن نحلم بكأس العالم

يرى روبيرتو مارتينيز مدرب منتخب البرتغال أن فريقه يمكنه الحلم بالتتويج بكأس العالم منذ الآن.

وتأهلت البرتغال لكأس العالم بعد الفوز على ايرلندا بنتيجة 9-1 لتتصدر مجموعتها بالتصفيات.

وقال مارتينيز للصحفيين عقب المباراة: "كان من المهم أن نركز على تلك المباراة، خلال مواجهة المجر بين الشوطين كنا بالمونديال ولكننا فشلنا في إدارة المباراة، واليوم قدمنا أداء متكامل".

وواصل "لقد فعلنا كل شيء نحتاجه بالكرة، وردة فعلنا كانت جادة وساعدتنا في الاستعداد للمرحلة الأخيرة".

وتابع عقب الهدف الرابع كان من المهم أن نبقى متحدين، لقد سجلنا 9 أهداف وحصلنا على فرص أخرى واتحادنا كان مهما في الوصول لكأس العالم في ملعب دراجاو الذي كان مرة أخرى ساحرا وساعدنا كثيرا".

وأضاف "الآن يمكننا أن نحلم بكأس العالم، لقد كنت سعيدا بلاعبي فريقي والعمل الذي قدموه".

وشدد "الآن نحن مستعدون لكأس العالم أكثر من وقت فوزنا ب 10 مباريات، التصفيات كانت غريبة ب 6 مباريات فقط ولم تكن سهلة، لقد فزنا في 4 وخسرنا واحدة وتعادلنا في واحدة واستحقينا الصدارة والآن حان وقت الاستعداد لكأس العالم".

وأتم "الجماهير يمكنها الاستمتاع بكأس العالم، اليوم كان إهداء رائع لإيزيبيو، ولم نكن بحاجة إلى آلة حاسبة، لقد سمعت بالفعل بعض الجماهير تتحدث عن الأمر".