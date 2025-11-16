إقامة عزاء محمد صبري بحضور وفد الأهلي وكبار نجوم القطبين ومسؤولي الدولة

أقام نادي الزمالك عزاء الراحل محمد صبري نجم الفريق الأبيض، الذي توفي يوم الجمعة إثر حادث سيارة.

محمد صبري النادي : معتزل الزمالك

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام، على وفاة الراحل محمد صبري نجم القلعة البيضاء السابق.

وفي الوقت ذاته قرر مجلس إدارة نادي الزمالك صرف معاش شهري، لأسرة الراحل، تقديرا لمسيرته وما قدمه للنادي من عطاء وإخلاص على مدار سنوات طويلة، سواء لاعبًا أو مدربًا بجانب عمله في قناة النادي.

وحقق صبري 15 لقبا مع الزمالك في الفترة من 1993 وحتى 2003.

وفاز بلقب الدوري المصري مرتين وكأس مصر مرتين ودوري أبطال إفريقيا 3 مرات وكأس السوبر المصري 3 مرات وكأس الكؤوس الإفريقية مرة والسوبر الإفريقي 3 مرات وكأس الأفروآسيوية.

ويحتضن العزاء مسجد الحامدية الشاذلية المجاور لنادي الزمالك بحضور نجوم الكرة المصرية من مختلف الفئات.

حضور وفد الأهلي للعزاء ويتكون من:

خالد مرتجي أمين الصندوق

محمد الغزاوي – سيد عبد الحفيظ – محمد الدماطي – أحمد حسام عوض (أعضاء مجلس الإدارة)

سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي

جمال جبر مدير المركز الإعلامي

حضور الجهاز الفني للأهلي بقيادة يس توروب المدير الفني ووليد صلاح الدين مدير الكرة

كامل الوزير – وزير النقل ونائب رئيس مجلس الوزراء

أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة

خالد عبد العزيز وزير الرياضة الأسبق

جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق

مختار مختار نجم الأهلي السابق

عبد العزيز عبد الشافي نجم الأهلي السابق

ماهر همام نجم الأهلي السابق

أسامة نبيه نجم الزمالك السابق

خالد الغندور نجم الزمالك السابق

جمال عبد الحميد نجم الزمالك السابق

أسامة حسني نجم الأهلي السابق

شريف عبد الفضيل نجم الأهلي السابق

جون إدوارد المدير الرياضي للزمالك

أيمن منصور نجم الزمالك السابق

عبد الحميد بسيوني نجم الزمالك السابق

معتمد جمال نجم الزمالك السابق

مدحت عبد الهادي نجم الزمالك السابق

وائل القباني نجم الزمالك السابق

خالد جلال مدرب الزمالك السابق

فتحي مبروك مدرب الأهلي السابق

عبد المنعم "شطة" نجم الأهلي السابق

أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي

ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق

ضياء السيد نجم الأهلي السابق

طارق السيد نجم الزمالك السابق

محمود أبو رجيلة نجم الزمالك السابق

أحمد جعفر نجم الزمالك السابق

أحمد شوبير نجم الأهلي السابق

هيثم فاروق نجم الزمالك السابق

إسلام الشاطر نجم الأهلي السابق

أيمن يونس نجم الزمالك السابق

محمود فتح الله نجم الزمالك السابق

حسام باولو نجم الداخلية وسموحة السابق

أحمد تمساح نجم الداخلية السابق

وليد سليمان نجم الأهلي السابق

محمود الونش نجم الزمالك