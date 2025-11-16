برونو ونيفيس "هاتريك".. البرتغال تسحق أرمينيا ب 9 أهداف في غياب رونالدو وتتأهل لكأس العالم

تأهل منتخب البرتغال إلى كأس العالم 2026 بعد فوز ساحق على أرمينيا بتسعة أهداف مقابل هدف.

المباراة شهدت غياب كريستيانو رونالدو بسبب تعرضه للطرد ببطاقة حمراء ضد أيرلندا.

وسجل كل من برونو فيرنانديز وجواو نيفيس تسجيل هاتريك بواقع 3 أهداف لكل منهما.

الفوز رفع رصيد البرتغال للنقطة 13 لتنهي المجموعة في الصدارة وتتأهل بشكل مباشر إلى كأس العالم.

تقدم ريناتو فيبجا بالهدف الأول للبرتغال بمتابعة لركلة حرة نفذها برونو فيرنانديز.

وتعادلت أرمينيا عن طريق إدوارد سبيرتسيان في الدقيقة 18.

وعادت البرتغال للتقدم عن طريق جونكالو راموس مستغلا خطأ من المدافع في التمرير لينفرد ويضع الكرة في الشباك.

وأضاف جواو نيفيس الهدف الثالث بعد دقيقتين بتسديدة أرضية من على حدود منطقة الجزاء.

ومن ركلة حرة رائعة سجل جواو نيفيس الهدف الرابع للبرتغال في الدقيقة 41.

وقبل نهاية الشوط الأول سجل برونو فيرنانديز الهدف الخامس من ركلة جزاء.

وبالدقيقة 51 سجل برونو فيرنانديز الهدف الثاني له والسادس للبرتغال.

وعاد برونو ودون الهاتريك في الدقيقة 72 من ركلة جزاء.

وأضاف جواو نيفيس الهدف الثامن في الدقيقة 81 ليسجل الهاتريك هو الآخر.

وأنهى فرانشيسكو كونسيساو تساعية البرتغال في الدقيقة 92.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة فازت أيرلندا في الوقت القاتل على المجر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

الشوط الأول انتهى بتقدم المجر بهدفين مقابل هدف قبل أن يسجل تروي باروت هدفين في الدقيقتين 80 و96 ليهدي الفوز لايرلندا.

وبتلك النتيجة تأهل منتخب أيرلندا للملحق المؤهل للمونديال باحتلال المركز الثاني، بينما خسرت المجر فرصة الوصول للملحق من التصفيات.

