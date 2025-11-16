برونو ونيفيس "هاتريك".. البرتغال تسحق أرمينيا ب 9 أهداف في غياب رونالدو وتتأهل لكأس العالم
الأحد، 16 نوفمبر 2025 - 18:08
كتب : FilGoal
تأهل منتخب البرتغال إلى كأس العالم 2026 بعد فوز ساحق على أرمينيا بتسعة أهداف مقابل هدف.
المباراة شهدت غياب كريستيانو رونالدو بسبب تعرضه للطرد ببطاقة حمراء ضد أيرلندا.
وسجل كل من برونو فيرنانديز وجواو نيفيس تسجيل هاتريك بواقع 3 أهداف لكل منهما.
الفوز رفع رصيد البرتغال للنقطة 13 لتنهي المجموعة في الصدارة وتتأهل بشكل مباشر إلى كأس العالم.
تقدم ريناتو فيبجا بالهدف الأول للبرتغال بمتابعة لركلة حرة نفذها برونو فيرنانديز.
⚽️🔥 ريناتو فيغا يفتتح التسجيل مبكراً للمنتخب البرتغالي#الطريق_إلى_كأس_العالم2026 | #تصفيات_كأس_العالم#FIFAWorldCup2026 | #EuropeanQualifiers pic.twitter.com/JVsZTh54Te— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 16, 2025
وتعادلت أرمينيا عن طريق إدوارد سبيرتسيان في الدقيقة 18.
⚽️🔥 سبيرتسيان يُعادل النتيجة للمنتخب الأرميني في الدقيقة 18#الطريق_إلى_كأس_العالم2026 | #تصفيات_كأس_العالم#FIFAWorldCup2026 | #EuropeanQualifiers pic.twitter.com/HfgGN9pQLN— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 16, 2025
وعادت البرتغال للتقدم عن طريق جونكالو راموس مستغلا خطأ من المدافع في التمرير لينفرد ويضع الكرة في الشباك.
😲 خطأ دفاعي كارثي يكلّف المنتخب الأرميني الهدف الثاني#الطريق_إلى_كأس_العالم2026 | #تصفيات_كأس_العالم#FIFAWorldCup2026 | #EuropeanQualifiers pic.twitter.com/VqoG720nfR— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 16, 2025
وأضاف جواو نيفيس الهدف الثالث بعد دقيقتين بتسديدة أرضية من على حدود منطقة الجزاء.
⚽️🔥 جواو نيفيش يضيف الهدف الثالث للبرتغال بتسديدة رائعة#الطريق_إلى_كأس_العالم2026 | #تصفيات_كأس_العالم#FIFAWorldCup2026 | #EuropeanQualifiers pic.twitter.com/oIjmh2B9TF— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 16, 2025
ومن ركلة حرة رائعة سجل جواو نيفيس الهدف الرابع للبرتغال في الدقيقة 41.
⚽️🔥 جواو نيفيش يعوض غياب رونالدو على أكمل وجه
نجم باريس سان جيرمان يسجل الهدف الرابع للبرتغال والثاني له في مباراة حسم التأهل للمونديال#الطريق_إلى_كأس_العالم2026 | #تصفيات_كأس_العالم#FIFAWorldCup2026 | #EuropeanQualifiers pic.twitter.com/j0F0kWkMhd— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 16, 2025
وقبل نهاية الشوط الأول سجل برونو فيرنانديز الهدف الخامس من ركلة جزاء.
وبالدقيقة 51 سجل برونو فيرنانديز الهدف الثاني له والسادس للبرتغال.
وعاد برونو ودون الهاتريك في الدقيقة 72 من ركلة جزاء.
وأضاف جواو نيفيس الهدف الثامن في الدقيقة 81 ليسجل الهاتريك هو الآخر.
وأنهى فرانشيسكو كونسيساو تساعية البرتغال في الدقيقة 92.
وفي مباراة أخرى بالمجموعة فازت أيرلندا في الوقت القاتل على المجر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
الشوط الأول انتهى بتقدم المجر بهدفين مقابل هدف قبل أن يسجل تروي باروت هدفين في الدقيقتين 80 و96 ليهدي الفوز لايرلندا.
وبتلك النتيجة تأهل منتخب أيرلندا للملحق المؤهل للمونديال باحتلال المركز الثاني، بينما خسرت المجر فرصة الوصول للملحق من التصفيات.