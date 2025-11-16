ناجلزمان: سعيد الملا عاد لمنتخب ألمانيا للشباب لهذا السبب

تحدث يوليان ناجلزمان مدرب منتخب ألمانيا عن قرار عودة الجناح ذو الأصول اللبنانية سعيد الملا إلى منتخب ألمانيا تحت 21 عامًا.

وظهر الملا لأول مرة مع منتخب ألمانيا الأول ضد لوكسمبورج في تصفيات كأس العالم 2026.

وقال ناحلزمان في تصريحات للصحفيين: "ترك سعيد الملا انطباعا جيدا أمام لوكسمبورج وكانت هذه أول مشاركة له معنا، لكن توني دي سالفو مدرب منتخب الشباب تحدث معي حول موقفه".

وأضاف "سالفو دائما ما يكون سعيدا بانضمام لاعبيه إلى المنتخب الأول، ولكن مهمته لا تسير على ما يُرام عندما يكون لاعبوه غائبين".

وتابع "لذلك كان علينا إيجاد حل وسط مُناسب. تحدثتُ إليه في بداية الأسبوع وقررنا انضمامه إلى منتخب الشباب نظرًا لخوضهم مباراة مهمة في جورجيا".

وانضم الملا البالغ من العمر 19 عاما لمنتخب ألمانيا الأول بعد تألقه مع كولن الذي سجل معه 4 أهداف وصنع 2 في 9 مباريات بالدوري الألماني هذا الموسم.

يذكر سعيد الملا ارتدى قمصان منتخبات ألمانيا في الفئات السنية المختلفة، وكان يمكنه تمثيل منتخب لبنان دوليا.

فالجناح الشاب ولد من أب لبناني وأم ألمانية.