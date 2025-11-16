ناجلزمان: سعيد الملا عاد لمنتخب ألمانيا للشباب لهذا السبب

الأحد، 16 نوفمبر 2025 - 17:46

كتب : FilGoal

يوليان ناجلسمان

تحدث يوليان ناجلزمان مدرب منتخب ألمانيا عن قرار عودة الجناح ذو الأصول اللبنانية سعيد الملا إلى منتخب ألمانيا تحت 21 عامًا.

وظهر الملا لأول مرة مع منتخب ألمانيا الأول ضد لوكسمبورج في تصفيات كأس العالم 2026.

وقال ناحلزمان في تصريحات للصحفيين: "ترك سعيد الملا انطباعا جيدا أمام لوكسمبورج وكانت هذه أول مشاركة له معنا، لكن توني دي سالفو مدرب منتخب الشباب تحدث معي حول موقفه".

أخبار متعلقة:
منتخب البرازيل يعلن تفاصيل إصابة جابريال.. وموقف كالافيوري من دربي أرسنال وتوتنام سكاي: انتقال تيمو فيرنر إلى الدوري الأمريكي يقترب في يناير نايف أكرد يغادر معسكر المغرب ويعود لمارسيليا فيفا: إجراءات حاسمة لحماية اللاعبين والمدربين والحكام ضد الإساءة عبر الإنترنت

وأضاف "سالفو دائما ما يكون سعيدا بانضمام لاعبيه إلى المنتخب الأول، ولكن مهمته لا تسير على ما يُرام عندما يكون لاعبوه غائبين".

وتابع "لذلك كان علينا إيجاد حل وسط مُناسب. تحدثتُ إليه في بداية الأسبوع وقررنا انضمامه إلى منتخب الشباب نظرًا لخوضهم مباراة مهمة في جورجيا".

Image

وانضم الملا البالغ من العمر 19 عاما لمنتخب ألمانيا الأول بعد تألقه مع كولن الذي سجل معه 4 أهداف وصنع 2 في 9 مباريات بالدوري الألماني هذا الموسم.

يذكر سعيد الملا ارتدى قمصان منتخبات ألمانيا في الفئات السنية المختلفة، وكان يمكنه تمثيل منتخب لبنان دوليا.

فالجناح الشاب ولد من أب لبناني وأم ألمانية.

يوليان ناجلزمان سعيد الملا ألمانيا
نرشح لكم
مدرب البرتغال: الآن يمكننا أن نحلم بكأس العالم برونو ونيفيس "هاتريك".. البرتغال تسحق أرمينيا ب 9 أهداف في غياب رونالدو وتتأهل لكأس العالم منتخب البرازيل يعلن تفاصيل إصابة جابريال.. وموقف كالافيوري من دربي أرسنال وتوتنام سكاي: انتقال تيمو فيرنر إلى الدوري الأمريكي يقترب في يناير الاتحاد الأوروبي يعاقب مارسيليا بإغلاق جزئي للملعب قبل مواجهة نيوكاسل تقرير: جوان جارسيا جاهز للعودة ضد أتلتيك بلباو بعد التعافي من الإصابة فيفا: إجراءات حاسمة لحماية اللاعبين والمدربين والحكام ضد الإساءة عبر الإنترنت آس: زيدان يقود منتخب فرنسا بعد كأس العالم 2026
أخر الأخبار
مدرب البرتغال: الآن يمكننا أن نحلم بكأس العالم 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
الزمالك يقيم عزاء الراحل محمد صبري.. حضور وفد الأهلي وكبار نجوم القطبين ومسؤولي الدولة 57 دقيقة | الدوري المصري
برونو ونيفيس "هاتريك".. البرتغال تسحق أرمينيا ب 9 أهداف في غياب رونالدو وتتأهل لكأس العالم 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
ناجلزمان: سعيد الملا عاد لمنتخب ألمانيا للشباب لهذا السبب ساعة | الكرة الأوروبية
منتخب البرازيل يعلن تفاصيل إصابة جابريال.. وموقف كالافيوري من دربي أرسنال وتوتنام ساعة | الدوري الإنجليزي
"إستاد 2025" يسلط الضوء على تقدم البنية التحتية الرياضية والترفيهية في السعودية عالميا ساعة | سعودي في الجول
كرة سلة 3×3 – إعلان قائمة منتخبي مصر للرجال والسيدات لدورة التضامن الإسلامي ساعة | كرة سلة
سكاي: انتقال تيمو فيرنر إلى الدوري الأمريكي يقترب في يناير 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العين الدولية - إيران (0)-(0) كاب فيردي.. إيران في النهائي بركلات الترجيح 2 بمشاركة بيراميدز وباريس سان جيرمان.. طرح تذاكر المباريات الختامية لـ إنتركونتيننتال 3 معتمد جمال يوضح سبب وفاة محمد صبري 4 استثناء من القاعدة.. منتخب الناشئين يواجه سويسرا في دور الـ32 بكأس العالم
/articles/517325/ناجلزمان-سعيد-الملا-عاد-لمنتخب-ألمانيا-للشباب-لهذا-السبب