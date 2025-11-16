"إستاد 2025" يسلط الضوء على تقدم البنية التحتية الرياضية والترفيهية في السعودية عالميا

يقام "إستاد 2025" تحت رعاية وزارة الرياضة السعودية ويُعد أول منصة مخصصة في المملكة تجمع منظومة الرياضة والفعاليات الكبرى، وتوحد جهود المطورين العالميين ومشغلي المنشآت الرياضية ورواد التكنولوجيا والاتحادات الرياضية والمعماريين العالميين في مكان واحد.

ويُقام "إستاد" إلى جانب معرض "سيتي سكيب العالمي" الذي يعد أكبر معرض عقاري في العالم مما يجعل من الحدثين معًا منصة فريدة تجمع قطاع الرياضة والترفيه مع أكبر المشاريع التطويرية في المملكة.

وتشهد المملكة نمواً غير مسبوق في قطاع الرياضة، إذ من المتوقع أن يتضاعف حجمه من 8 مليارات دولار إلى 22.4 مليار دولار بحلول عام 2030، استعدادًا لاستضافة أبرز الأحداث الرياضية العالمية مثل كأس آسيا 2027، ومعرض إكسبو 2030 الرياض، وكأس العالم لكرة القدم 2034.

ولتحقيق ذلك، تستثمر السعودية نحو 2.7 مليار دولار في إنشاء وتوسعة 15 ملعباً حديثاً في خمس مدن كبرى مما يعزز الفرص المتاحة للموردين وشركات التكنولوجيا ومقدمي حلول البنية التحتية.

ويستمر الحدث على مدار أربعة أيام يستكشف خلالها مستقبل الرياضة والترفيه في المملكة؛ حيث يسلط اليوم الأول الضوء على استعدادات المملكة لاستضافة الأحداث الرياضية و الترفيه الكبرى ويعرض أبرز المشاريع العملاقة القادمة.

أما اليوم الثاني فيتناول أساسيات تنظيم الفعاليات الكبرى ودور الملاعب في تعزيز الإرث الرياضي والحوكمة والنزاهة، بمشاركة نخبة من الرياضيين العالميين.

ويُركّز اليوم الثالث على تصميم وتنفيذ هذه الفعاليات الضخمة مع استعراض الحلول المستدامة والمبتكرة والمدعومة بالتقنيات الحديثة.

ويُختتم اليوم الرابع بتجربة مخصصة للجماهير، تستعرض استراتيجيات العلامات الرياضية وصعود عالم الرياضات الإلكترونية والألعاب الحديثة التي تعيد تعريف التفاعل بين الجمهور والرياضة.

يستضيف إستاد نخبة من الشخصيات العالمية البارزة في قطاع الرياضة، من بينهم:

صاحب السمو الأمير خالد بن محمد آل سعود، رئيس شركة نادي الدرعية الرياضية

ساكيس باتسيلاس، نائب الرئيس التنفيذي لكأس العالم لكرة القدم 2022

كيلي ناسيمنتو، المستشارة التنفيذية في الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، مستمرة بمسيرة والدها بيليه

إلينا فورت، نائب رئيس الشؤون المؤسسية في نادي برشلونة

أولجا جارسيا قائدة الفريق الإسباني الذي توج بأول بطولة لكأس العالم للسيدات.

سيضم معرض إستاد مجموعة واسعة من الشركات الرائدة مقدّمةً أحدث حلولها في مجالات التكنولوجيا، إدارة المنشآت الرياضية، الخدمات الأمنية والضيافة، المعدات الرياضية، الاستدامة، واستراتيجيات تفاعل الجماهير.

ومن أبرز الشركات المشاركة: Populus, Perkins and Will, Impatia, Built Image Co., and HiM Entertainment GmbH

وقالت شيرين حمدان، الشريك الرئيسي والمدير العالمي في شركة Populus: في Populus نؤمن بأن المنشآت الرياضية العظيمة قادرة على إلهام المجتمعات وتحويل المدن وتعزيز تجربة الرياضة والترفيه على مستوى العالم. ونحن فخورون بأن نكون راعياً مشاركاً في ’إستاد 2025‘، الذي يجمع القادة والمبتكرين لصياغة مستقبل البنية التحتية لعشاق الرياضة حول العالم."

تشهد نسخة هذا العام تعاوناً استراتيجياً بين "التحالف العالمي لنزاهة الرياضة" (SIGA)، و"سيتي سكيب العالمي"، و"إستاد"، بإطلاق النسخة الأولى من "جوائز نزاهة الرياضة"، وهي مبادرة رائدة تحتفي بالمؤسسات والقادة الذين يجسّدون قيم النزاهة والابتكار والقيادة التحويلية في قطاع الرياضة على مستوى العالم.

وقال إيمانويل ماسيدو دي ميديروس، الرئيس التنفيذي العالمي للتحالف العالمي لنزاهة الرياضة: "يجسد تجديد شراكتنا مع سيتي سكيب العالمي وإستاد التزامنا المشترك بالنزاهة والاستدامة والابتكار في الرياضة وما بعدها. ورسالة هذه الجوائز واضحة: من يقود بشجاعة ويحافظ على القيم الحقيقية يستحق التقدير."

ومع تسارع التحول الشامل الذي تشهده المملكة لتصبح مركزاً عالمياً للرياضة والترفيه، يبرز "إستاد" في مقدمة هذا المشهد، جامعاً الرؤى والخبرات الدولية لتشكيل مستقبل الفعاليات الكبرى والبنية التحتية الداعمة لها.

وقالت راشيل ستورجس، النائب الأول لرئيس شركة "تحالف": "يجسّد ’إستاد‘الرؤية الطموحة التي تقود التحول في قطاعي الرياضة والترفيه في السعودية، ويتيح منصة تربط بين المشاريع العملاقة ورؤوس الأموال العالمية والخبرات الميدانية. فالمملكة تستثمر في بنية تحتية تهدف إلى إثراء تجربة الرياضة النخبوية والترفيه الغامر والمشروعات الثقافية الكبرى، ما يعيد تشكيل الطريقة التي يتفاعل بها العالم مع الفعاليات العالمية."

نبذة عن "إستاد" و"سيتي سكيب العالمي":

نشأ "إستاد" من معرض "سيتي سكيب العالمي"، أكبر معرض عقاري دولي في العالم، وهو أول منصة سعودية مخصصة تجمع منظومة المنشآت الرياضية والفعاليات الكبرى، وتوفر فرصة استثنائية للتفاعل مع الاتحادات الرياضية ومنظمي المعارض واللجان الأولمبية والرياضيين المشاهير والمعماريين ومشغلي المنشآت.

كلمة "إستاد" كلمة عربية نفخر بها ، ويُقام هذا الحدث إلى جانب "سيتي سكيب العالمي" ليُظهر كيف تصبح المملكة مركزاً للرياضة والترفيه العالمي، من خلال استضافة فعاليات دولية كبرى مثل دورة الألعاب الآسيوية 2027، ومعرض إكسبو 2030، وكأس العالم 2034.

يُنظم كلٌّ من "إستاد" و"سيتي سكيب العالمي" من قبل شركة "تحالف"، وهي مشروع مشترك بين شركة "إنفورما" – أكبر منظم للمعارض التجارية في العالم، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز (SAFCSP)، وصندوق الفعاليات الاستثماري (EIF). ومن المقرر أن تنضم شركة "صلة" – الشركة السعودية الرائدة في إنتاج وتنظيم الفعاليات الكبرى – إلى المشروع المشترك قريباً.

التسجيل من هــــنــــــا