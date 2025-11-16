كرة سلة 3×3 – إعلان قائمة منتخبي مصر للرجال والسيدات لدورة التضامن الإسلامي

الأحد، 16 نوفمبر 2025 - 17:23

كتب : FilGoal

منتخب مصر لكرة السلة 3×3

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة قائمة منتخبي رجال وسيدات 3×3 المشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، التي تستضيفها العصامة السعودية الرياض خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر الجاري.

وتضم قائمة منتخب الرجال كل من: أحمد ياسر (الزمالك) - مهاب ياسر (الزمالك) - يوسف رفعت (الزمالك) - رامي إبراهيم (الأهلي). ويقود الجهاز الفني وسام جابر.

بينما تضم قائمة منتخب السيدات كل من: فريدة مسعد (الجزيرة) - هالة شعراوي (سبورتنج) - ملك هشام (هليوبوليس)- ساندي خالد (هليوبوليس)، ويقود الجهاز الفني إيهاب الألفي.

أخبار متعلقة:
كرة سلة - الإعلان عن مواعيد نهائي دوري المرتبط بين الأهلي والاتحاد سلة - قبل مباراة الفريق الأول.. مرتبط الأهلي يفوز على سبورتنج ويتأهل لنهائي الدوري كرة سلة - الاتحاد السكندري يفوز على سموحة ويتأهل إلى نهائي دوري المرتبط

ويتواجد منتخب الرجال في المجموعة الأولى رفقة الجزائر، والبحرين، والسعودية، فيما يتواجد منتخب السيدات في المجموعة الثانية مع كل من: الجزائر – إيران - قطر.

مواعيد مباريات منتخب الرجال 3×3 في دورة ألعاب التضامن الإسلامي.

مصر × البحرين – 17 نوفمبر

مصر × الجزائر – 17 نوفمبر

مصر × السعودية – 18 نوفمبر

مواعيد مباريات منتخب السيدات 3×3 في دورة ألعاب التضامن الإسلامي.

مصر × إيران – 17 نوفمبر

مصر × الجزائر – 18 نوفمبر

مصر × قطر – 18 نوفمبر

ومن المقرر أن يتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور نصف النهائي.

كرة سلة 3×3
نرشح لكم
كرة سلة - الإعلان عن مواعيد نهائي دوري المرتبط بين الأهلي والاتحاد سلة - قبل مباراة الفريق الأول.. مرتبط الأهلي يفوز على سبورتنج ويتأهل لنهائي الدوري دوري NBA - كيري ينفجر ويسجل 95 نقطة في 48 ساعة ضد سبيرز كرة سلة - الاتحاد السكندري يفوز على سموحة ويتأهل إلى نهائي دوري المرتبط كرة سلة - الأهلي يتفوق على سبورتنج في ذهاب نصف نهائي دوري المرتبط كرة سلة - الأهلي يفوز على سبورتنج ويتوج بدوري المرتبط للسيدات كرة سلة - سموحة يتفوق على الاتحاد السكندري في ذهاب نصف نهائي دوري المرتبط كرة سلة - الأهلي يفوز على سبورتنج في ذهاب نهائي دوري المرتبط للسيدات
أخر الأخبار
تريزيجيه: أنشيلوتي طلبني مرتين وهذا المدرب كان ينهي مسيرتي 57 دقيقة | الدوري المصري
حلم البديل يتحقق.. الكونغو الديموقراطية تقصي نيجيريا وتتأهل إلى الملحق العالمي المؤهل للمونديال ساعة | الكرة الإفريقية
هالاند يُعيد الفايكينج لكأس العالم بعد 28 سنة.. النرويج تُذل إيطاليا برباعية وترسلها للملحق ساعة | الكرة الأوروبية
بالعلامة الكاملة.. إنجلترا تختتم تصفيات كأس العالم بالفوز على ألبانيا ساعة | الكرة الأوروبية
أبو العلا يكشف موقف زيزو وحمدي فتحي ومحمد إسماعيل من المشاركة ضد كاب فيردي 2 ساعة | منتخب مصر
بمشاركة مرموش والشناوي.. منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة كاب فيردي 2 ساعة | منتخب مصر
محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا 3 ساعة | الكرة المصرية
بعد استقرار حالته.. ساو باولو يعلن خروج أوسكار من المستشفى 3 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العين الدولية - إيران (0)-(0) كاب فيردي.. إيران في النهائي بركلات الترجيح 2 بمشاركة بيراميدز وباريس سان جيرمان.. طرح تذاكر المباريات الختامية لـ إنتركونتيننتال 3 معتمد جمال يوضح سبب وفاة محمد صبري 4 استثناء من القاعدة.. منتخب الناشئين يواجه سويسرا في دور الـ32 بكأس العالم
/articles/517322/كرة-سلة-3-3-إعلان-قائمة-منتخبي-مصر-للرجال-والسيدات-لدورة-التضامن-الإسلامي