كرة سلة 3×3 – إعلان قائمة منتخبي مصر للرجال والسيدات لدورة التضامن الإسلامي

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة قائمة منتخبي رجال وسيدات 3×3 المشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، التي تستضيفها العصامة السعودية الرياض خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر الجاري.

وتضم قائمة منتخب الرجال كل من: أحمد ياسر (الزمالك) - مهاب ياسر (الزمالك) - يوسف رفعت (الزمالك) - رامي إبراهيم (الأهلي). ويقود الجهاز الفني وسام جابر.

بينما تضم قائمة منتخب السيدات كل من: فريدة مسعد (الجزيرة) - هالة شعراوي (سبورتنج) - ملك هشام (هليوبوليس)- ساندي خالد (هليوبوليس)، ويقود الجهاز الفني إيهاب الألفي.

ويتواجد منتخب الرجال في المجموعة الأولى رفقة الجزائر، والبحرين، والسعودية، فيما يتواجد منتخب السيدات في المجموعة الثانية مع كل من: الجزائر – إيران - قطر.

مواعيد مباريات منتخب الرجال 3×3 في دورة ألعاب التضامن الإسلامي.

مصر × البحرين – 17 نوفمبر

مصر × الجزائر – 17 نوفمبر

مصر × السعودية – 18 نوفمبر

مواعيد مباريات منتخب السيدات 3×3 في دورة ألعاب التضامن الإسلامي.

مصر × إيران – 17 نوفمبر

مصر × الجزائر – 18 نوفمبر

مصر × قطر – 18 نوفمبر

ومن المقرر أن يتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور نصف النهائي.