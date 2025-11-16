الاتحاد الأوروبي يعاقب مارسيليا بإغلاق جزئي للملعب قبل مواجهة نيوكاسل

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" توقيع عقوبة على نادي مارسيليا بسبب ما بدر من جماهير الفريق خلال مواجهة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا.

وكشف "يويفا" عن الإغلاق الجزئي لملعب فيلودروم على مارسيليا قبل مواجهة نيوكاسل المقررة يوم 25 نوفمبر في دوري أبطال أوروبا، إضافة لغرامة مالية بقيمة 71 ألف يورو.

وجاء قرار يويفا بعد أحداث مباراة أتالانتا يوم 5 نوفمبر، والتي شهدت إشعال جماهير مارسيليا للشماريخ، ورمي مقذوفات، واستخدام أشعة الليزر تجاه اللاعبين داخل الملعب.

وقرر الاتحاد الأوروبي إغلاق جزء من المدرج الجنوبي في مباراة نيوكاسل المقبلة، ضمن مجموعة القرارات المتعلقة بالأحداث التي دونها مراقبو المباراة.

كما وقع يويفا عقوبة إيقاف مباراتين على ألكسندر سلفات مدرب حراس المرمى في مارسيليا، بسبب توجيهه إهانات لأحد مسؤولي المباراة خلال مواجهة أتالانتا.

وكان مارسيليا قد خسر على ملعبه أمام أتالانتا بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

وجمع مارسيليا 3 نقاط فقط خلال أول أربع جولات ويحتل بهم المركز الخامس والعشرين.