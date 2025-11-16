لمواجهة الجيش الملكي.. طارق قنديل رئيسا لبعثة الأهلي في المغرب
الأحد، 16 نوفمبر 2025 - 16:13
كتب : FilGoal
أعلن الأهلي تكليف طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي برئاسة بعثة الفريق في المغرب لمواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا.
ويحل الأهلي ضيفا على الجيش الملكي بالجولة الثانية من مرحلة المجموعات يوم 28 نوفمبر الجاري.
وأوضح الأهلي عبر موقعه أن طارق قنديل يقوم بالاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بسفر البعثة بالتنسيق الكامل مع جهاز الكرة لتوفير كل سبل الراحة للاعبين والجهاز الفني.
ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية لدوري أبطال إفريقيا، رفقة كل من الجيش الملكي المغربي وشبيبة القبائل الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني.
