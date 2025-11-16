لمواجهة الجيش الملكي.. طارق قنديل رئيسا لبعثة الأهلي في المغرب

الأحد، 16 نوفمبر 2025 - 16:13

كتب : FilGoal

ياسر إبراهيم - نيتس جراديشار - بعثة الأهلي

أعلن الأهلي تكليف طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي برئاسة بعثة الفريق في المغرب لمواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على الجيش الملكي بالجولة الثانية من مرحلة المجموعات يوم 28 نوفمبر الجاري.

وأوضح الأهلي عبر موقعه أن طارق قنديل يقوم بالاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بسفر البعثة بالتنسيق الكامل مع جهاز الكرة لتوفير كل سبل الراحة للاعبين والجهاز الفني.

Image

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية لدوري أبطال إفريقيا، رفقة كل من الجيش الملكي المغربي وشبيبة القبائل الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني.

ويستهل الأهلي مشواره بمواجهة شبيبة القبائل في مصر يوم السبت المقبل.

وجاءت مجموعات دوري أبطال إفريقيا كالآتي:

المجموعة الأولى: نهضة بركان (المغرب) - بيراميدز - ريفرز يونايتد (نيجيريا) - باور ديناموز (زامبيا).

المجموعة الثانية: الأهلي - يانج أفريكانز (تنزانيا) - الجيش الملكي (المغرب) - شبيبة القبائل (الجزائر).

المجموعة الثالثة: صنداونز (جنوب إفريقيا) - الهلال (السودان) - مولودية الجزائر - لوبوبو (الكونغو الديمقراطية).

المجموعة الرابعة: الترجي (تونس) - سيمبا (تنزانيا) - بترو أتلتيكو (أنجولا) - الملعب المالي (مالي).

دوري أبطال إفريقيا
