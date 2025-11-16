كأس العرب - منتخبات التصفيات تعلن عن قوائمها الرسمية.. وموعد معرفة منافس مصر

اقتربت التصفيات المؤهلة لكأس العرب 2025 من الانطلاق بنظام المباراة الواحدة بقطر يومي 25 و26 نوفمبر الجاري.

وتقام بطولة كأس العرب بقطر خلال الفترة من إلى 1 إلى 18 من ديسمبر المقبل.

وذكرت اللجنة المنظمة للبطولة أن المنتخبات الـ14 أرسلت قوائهما النهائية.

وفي اليوم الأول من مرحلة التصفيات، سيلتقي منتخب موريتانيا مع نظيره الكويتي يوم 25 نوفمبر على أن يتأهل الفائز للمشاركة في المجموعة الثالثة التي تضم مصر والأردن والإمارات.

فيما يلعب منتخب سوريا ضد جنوب السودان في اليوم نفسه، ويلعب منتخب فلسطين أمام ليبيا، ويتأهل المنتخبان الفائزان للتواجد ضمن المجموعة الأولى التي تضم قطر وتونس.

في اليوم التالي، سيلعب منتخب عمان ضد نظيره الصومالي، وجزر القمر أمام اليمن، ويتأهل المنتخبان الفائزان للتواجد ضمن المجموعة الثانية التي تضم كلا من منتخبي المغرب والسعودية.

بينما يلعب منتخب البحرين ضد جيبوتي، يلتقي منتخب السودان مع نظيره اللبناني، ويتأهل المنتخبان الفائزان للتواجد ضمن المجموعة الرابعة بجانب منتخب الجزائر والعراق.

يذكر أن قطر استضافت نسخة 2021 والتي كانت أول نسخة تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتوج منتخب الجزائر باللقب بعد الفوز على تونس في النهائي.