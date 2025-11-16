اسكواش - أمينة عرفي وأبو الغار يتوجان بلقب الصين المفتوحة

الأحد، 16 نوفمبر 2025 - 15:33

كتب : FilGoal

أمينة عرفي

توج الثنائي المصري أمينة عرفي ومحمد أبو الغار بلقب بطولة الصين المفتوحة للاسكواش.

وحققت أمينة عرفي -18 عاما- لقبها العاشر دوليا بعد الفوز على اليابانية ساتومي واتانابي في النهائي.

وحسمت أمينة عرفي اللقب بعد الفوز بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في مباراة استغرقت 52 دقيقة.

وكانت ساتومي قد حققت مفاجأة كبرى بإقصاء هانيا الحمامي من نصف النهائي، وسوف تصعد هانيا لصدارة التصنيف العالمي غدا الإثنين.

أما على مستوى الرجال فنجح محمد أبو الغار في التتويج باللقب بعد الفوز على زميله يوسف إبراهيم في المباراة النهائية.

واستغرق النهائي 67 دقيقة بعدما نجح محمد أبو الغار في تحقيق الفوز بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وحسم أبو الغار الشوط الفاصل والحاسم بنتيجة 13-11 والذي استغرق 20 دقيقة.

وحصد أبو الغار لقبه الـ 11 على المستوى الدولي.

اسكواش أمينة عرفي محمد أبو الغار
