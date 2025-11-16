تقرير: جوان جارسيا جاهز للعودة ضد أتلتيك بلباو بعد التعافي من الإصابة

أتم جوان جارسيا، حارس برشلونة، فترة التعافي من إصابة الغضروف الداخلي للركبة اليسرى التي تعرض لها يوم 25 سبتمبر في مواجهة ريال أوفييدو، وأصبح جاهزًا للعودة لمواجهة أتلتيك بلباو ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويستضيف برشلونة فريق أتلتيك بلباو يوم 22 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني.

وكشفت صحيفة آس من مصادر قريبة من الحارس أن جوان جارسيا منذ عودته للتدريبات الجماعية كان يشعر بجاهزية، وحرص على عدم التعجل قبل استعادة كامل جاهزيته، رغم أن البداية كانت متوقعة أوائل نوفمبر ضد كلوب بروج أو سيلتا فيجو.

وجاءت فترة غيابه لتبرز الفروق بينه وبين الحارس البديل تشيزني، الذي استقبل 17 هدفًا في 9 مباريات، فيما حافظ جوان جارسيا على نسبة تصديات بلغت 83% (19 تصدي من 24 تسديدة) مقابل 64% لتشيزني بـ 24 تصدي من 42 تسديدة.

وأوضح التقرير أن المدرب هانزي فليك للاستفادة من عودة جوان جارسيا لدعم الخط الدفاعي للفريق، خاصة وأنه يتميز باللعب تحت الضغط، والقدرة على التواجد بعيدًا عن المرمى لمراقبة المساحات، إضافةً لمهارته في التصديات الفردية والجوية، مع تحسن ملحوظ في اللعب بالقدم مقارنة بمستوى حراس برشلونة في السنوات الأخيرة.

وخاض جوان جارسيا 7 مباريات بقميص برشلونة منذ انضمامه هذا الموسم وحافظ على نظافة شباكه 3 مرات.

واستقبلت شباك جارسيا 5 أهداف ضمن 7 مباريات.