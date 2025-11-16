فيفا: إجراءات حاسمة لحماية اللاعبين والمدربين والحكام ضد الإساءة عبر الإنترنت

أكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أن فيفا سيتخذ إجراءات حاسمة لحماية اللاعبين والمدربين والفرق وحكام المباريات من الأضرار الجسيمة التي تسببها الإساءة عبر الإنترنت.

وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم رصده خلال العام الجاري أكثر من 30 ألف منشور مسيء عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال إنفانتينو عبر موقع الاتحاد الدولي: "في اليوم العالمي للتسامح، أودّ أن أوضح تمامًا أن كرة القدم يجب أن تكون مساحة آمنة وشاملة، على أرض الملعب، وفي المدرجات، وعلى الإنترنت".

وأضاف "من خلال خدمة فيفا لحماية وسائل التواصل الاجتماعي، وباستخدام التكنولوجيا المتقدمة والخبرة البشرية، يتخذ فيفا إجراءات حاسمة لحماية اللاعبين والمدربين والفرق وحكام المباريات من الأضرار الجسيمة التي تسببها الإساءة عبر الإنترنت".

وتابع "رسالتنا واضحة وهي أنه لا مكان للإساءة في رياضتنا، وسنواصل العمل مع اتحاداتنا الأعضاء والاتحادات القارية وسلطات إنفاذ القانون لمحاسبة المخالفين".

وأتم "لا مكان لهذا السلوك في كرة القدم أو في المجتمع، والفيفا تتخذ جميع الإجراءات الممكنة للإبلاغ عن هذه الحوادث، وكذلك بمنع الأفراد من شراء تذاكر بطولات فيفا".

وذكر فيفا عبر موقع أنه تم الإبلاغ عن 11 شخصا للسلطات في عام 2025.

فيما تم تقديم حالة واحدة إلى الإنتربول.

جياني إنفانتينو
