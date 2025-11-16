كرة سلة - الإعلان عن مواعيد نهائي دوري المرتبط بين الأهلي والاتحاد

الأحد، 16 نوفمبر 2025 - 14:30

كتب : FilGoal

الأهلي أمام الاتحاد - كرة سلة

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة مواعيد نهائي دوري المرتبط للرجال والمقرر إقامته بين فريقي الأهلي والاتحاد.

وتستضيف صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر منافسات النهائي بين الفريقين.

وتقام المواجهة الأولى يوم السبت 22 نوفمبر الجاري بين المباراة الثانية يوم 24 من الشهر ذاته.

وكشف الاتحاد المصري لكرة السلة مواعيد نهائي دوري المرتبط كالآتي:

المباراة الأولى: السبت 22 نوفمبر

المرتبط: الساعة 4

الرجال: الساعة 6:30

المباراة الثانية: الإثنين 24 نوفمبر

المرتبط: الساعة 5

الرجال: الساعة 7:30

وحال تم التعادل بين الفريقين يتم اللجوء لمباراة فاصلة في منافسات الرجال يوم الثلاثاء.

