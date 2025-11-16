كرة سلة - الإعلان عن مواعيد نهائي دوري المرتبط بين الأهلي والاتحاد
الأحد، 16 نوفمبر 2025 - 14:30
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة مواعيد نهائي دوري المرتبط للرجال والمقرر إقامته بين فريقي الأهلي والاتحاد.
وتستضيف صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر منافسات النهائي بين الفريقين.
وتقام المواجهة الأولى يوم السبت 22 نوفمبر الجاري بين المباراة الثانية يوم 24 من الشهر ذاته.
وكشف الاتحاد المصري لكرة السلة مواعيد نهائي دوري المرتبط كالآتي:
المباراة الأولى: السبت 22 نوفمبر
المرتبط: الساعة 4
الرجال: الساعة 6:30
المباراة الثانية: الإثنين 24 نوفمبر
المرتبط: الساعة 5
الرجال: الساعة 7:30
وحال تم التعادل بين الفريقين يتم اللجوء لمباراة فاصلة في منافسات الرجال يوم الثلاثاء.
نرشح لكم
اسكواش - أمينة عرفي وأبو الغار يتوجان بلقب الصين المفتوحة اسكواش - 3 مصريين في نهائي الرجال والسيدات.. وخسارة مفاجأة لهانيا الحمامي كرة سلة - الاتحاد السكندري يفوز على سموحة ويتأهل إلى نهائي دوري المرتبط اسكواش – خماسي مصري في نصف نهائي بطولة الصين المفتوحة كرة يد - الثالث على التوالي.. الأهلي بطل السوبر المصري على حساب سموحة كرة يد - منتخب مصر على رأس المجموعة الثانية لبطولة إفريقيا 2026 انتهت سوبر اليد – الأهلي (26)-(22) سموحة.. الأحمر بطل السوبر كرة سلة - الأهلي يتفوق على سبورتنج في ذهاب نصف نهائي دوري المرتبط