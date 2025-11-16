قبل مواجهة مصر.. مدافع منتخب الجزائر الثاني يغادر المعسكر

الأحد، 16 نوفمبر 2025 - 13:45

كتب : FilGoal

رجب نبيل - مصر الثاني

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن مجيد بوقرة مدرب منتخب الجزائر للمحليين وجّه الدعوة للمدافع الأيسر هواري بعوش لاعب شباب قسنطينة استعدادا لمواجهة منتخب مصر الثاني وديا.

ولعب المنتخبان مباراة ودية يوم الجمعة، ومواجهة ودية أخرى يوم الاثنين.

أخبار متعلقة:
"وسط عروض مصرية".. تقرير مغربي: بلعمري يرفض تجديد تعاقده مع الرجاء "أدار مباراتين للأبيض".. طاقم تحكيم رواندي لمواجهة الزمالك ضد كايزر تشيفز في الكونفدرالية الحضري: مواجهة الجزائر مهمة للوصول لهيكل المنتخب الأساسي.. وندعم حسام حسن محرز: سنصل للجاهزية المطلوبة قبل كأس أمم إفريقيا

وأوضح أن بعوش التحق مساء السبت بالمعسكر في القاهرة.

جاء ذلك بعد التأكد من عدم قدرة نوفل خاسف على المشاركة في المباراة الودية الثانية أمام المنتخب المصري بداعي الإصابة.

فيما حصل المدافع عبد القادر بدران على إذن بمغادرة المعسكر والعودة إلى ناديه ضمك السعودي لمواصلة العلاج.

وفاز منتخب مصر الثاني على الجزائر في المباراة الودية الأولى التي جمعتهما مساء الجمعة بنتيجة 3-2.

إلى ذلك، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعديل مباراة منتخب مصر الثاني ضد الجزائر.

وكان من المقرر أن يلعب منتخب مصر الثاني مباراته الودية الثانية ضد الجزائر يوم الإثنين في السادسة مساء.

وتم تعديل موعد مباراة منتخب مصر الثاني ضد الجزائر ليصبح في الرابعة عصرا من يوم الإثنين بدلا من السادسة مساء لمنح الفرصة لمتابعة المنتخب الأول الذي سيواجه كاب فيردي.

ويلعب منتخب مصر ضد كاب فيردي يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة السادسة مساء في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العين الودية.

وتستضيف الإمارات كأس العين الدولية بمشاركة منتخبات: مصر - أوزبكستان - كاب فيردي - إيران.

وخسر منتخب مصر ضد أوزبكستان بهدفين دون رد.

مصر الثاني الجزائر للمحليين
نرشح لكم
جوائز كاف – استبعاد حسام حسن ويوريتشيتش من المرشحين لأفضل مدرب في إفريقيا كأس العرب - منتخبات التصفيات تعلن عن قوائمها الرسمية.. وموعد معرفة منافس مصر منافس مصر - مدرب جنوب إفريقيا: اختيار قائمة الأمم الإفريقية لن يكون سهلا الحضري: مواجهة الجزائر مهمة للوصول لهيكل المنتخب الأساسي.. وندعم حسام حسن أبو ريدة للاعبي منتخب مصر الثاني: الجماهير المصرية تنتظر منكم الكثير في كأس العرب بمشاركة مرموش.. منتخب مصر يواصل تحضيراته لمواجهة كاب فيردي منتخب مصر يعلن غياب صلاح وزيزو وحمدي فتحي أمام كاب فيردي الكشف عن تشخيص إصابة زيزو وصلاح محسن وحمدي فتحي مع منتخب مصر
أخر الأخبار
بعد استقرار حالته.. ساو باولو يعلن خروج أوسكار من المستشفى 6 دقيقة | أمريكا
مباشر ملحق المونديال - نيجيريا (1)-(1) الكونغو الديموقراطية.. جوووووول التعااادل 49 دقيقة | الكرة الإفريقية
جوائز كاف – محمد صلاح ينافس حكيمي وأوسيمين على أفضل لاعب في إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
جوائز كاف – استبعاد حسام حسن ويوريتشيتش من المرشحين لأفضل مدرب في إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
جوائز كاف - استبعاد إمام عاشور وإبراهيم عادل.. وثنائي بيراميدز ينافس على الأفضل في إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
جوائز كاف - بيراميدز في القائمة المختصرة لأفضل فريق في إفريقيا 2 ساعة | الكرة الإفريقية
جوائز كاف – استبعاد مصر من القائمة المختصرة.. وتواجد منتخبي المغرب 2 ساعة | الكرة الإفريقية
مدرب البرتغال: الآن يمكننا أن نحلم بكأس العالم 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العين الدولية - إيران (0)-(0) كاب فيردي.. إيران في النهائي بركلات الترجيح 2 بمشاركة بيراميدز وباريس سان جيرمان.. طرح تذاكر المباريات الختامية لـ إنتركونتيننتال 3 معتمد جمال يوضح سبب وفاة محمد صبري 4 استثناء من القاعدة.. منتخب الناشئين يواجه سويسرا في دور الـ32 بكأس العالم
/articles/517310/قبل-مواجهة-مصر-مدافع-منتخب-الجزائر-الثاني-يغادر-المعسكر