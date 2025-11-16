قبل مواجهة مصر.. مدافع منتخب الجزائر الثاني يغادر المعسكر

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن مجيد بوقرة مدرب منتخب الجزائر للمحليين وجّه الدعوة للمدافع الأيسر هواري بعوش لاعب شباب قسنطينة استعدادا لمواجهة منتخب مصر الثاني وديا.

ولعب المنتخبان مباراة ودية يوم الجمعة، ومواجهة ودية أخرى يوم الاثنين.

وأوضح أن بعوش التحق مساء السبت بالمعسكر في القاهرة.

جاء ذلك بعد التأكد من عدم قدرة نوفل خاسف على المشاركة في المباراة الودية الثانية أمام المنتخب المصري بداعي الإصابة.

فيما حصل المدافع عبد القادر بدران على إذن بمغادرة المعسكر والعودة إلى ناديه ضمك السعودي لمواصلة العلاج.

وفاز منتخب مصر الثاني على الجزائر في المباراة الودية الأولى التي جمعتهما مساء الجمعة بنتيجة 3-2.

إلى ذلك، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعديل مباراة منتخب مصر الثاني ضد الجزائر.

وكان من المقرر أن يلعب منتخب مصر الثاني مباراته الودية الثانية ضد الجزائر يوم الإثنين في السادسة مساء.

وتم تعديل موعد مباراة منتخب مصر الثاني ضد الجزائر ليصبح في الرابعة عصرا من يوم الإثنين بدلا من السادسة مساء لمنح الفرصة لمتابعة المنتخب الأول الذي سيواجه كاب فيردي.

ويلعب منتخب مصر ضد كاب فيردي يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة السادسة مساء في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العين الودية.

وتستضيف الإمارات كأس العين الدولية بمشاركة منتخبات: مصر - أوزبكستان - كاب فيردي - إيران.

وخسر منتخب مصر ضد أوزبكستان بهدفين دون رد.