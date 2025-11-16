آس: زيدان يقود منتخب فرنسا بعد كأس العالم 2026

يقترب زين الدين زيدان من العودة إلى التدريب، حيث سيكون المدير الفني المقبل لمنتخب فرنسا بعد انتهاء كأس العالم 2026، وفقا لصحيفة آس وتقارير فرنسية.

وظهر زيدان متحمسًا في آخر ظهوره العام، وقال إنه يراقب أي فرصة تدريبية ويبتسم عند التفكير في العودة، لكنه أكد أنه سينتظر انتهاء كأس العالم قبل تولي المهمة رسميًا.

وكان زيدان قد صرح سابقا قائلًا: "قريبًا سأعود للتدريب".

ويأتي هذا بعد إعلان المدرب الحالي لمنتخب فرنسا ديدييه ديشامب عن انتهاء فترته مع المنتخب بنهاية المونديال، في حين يسعى زيدان للحفاظ على سمعته التدريبية وعدم التسرع في اختيار أي فرصة أخرى.

وأشار تقرير صحيفة آس إلى أنه في الوقت نفسه، يقوم وكلاء زيدان بدراسة عدة عروض للمدرب الفرنسي من أندية الدوري السعودي، مستفيدين من سجله الكبير مع المنتخب الفرنسي وقدرته على فتح أبواب الفرق الكبرى في البطولة.

وكانت بعض التكهنات تشير إلى احتمال عودة زيدان إلى ريال مدريد كبديل لشابي ألونسو، لكن هذه التقارير نفى صحتها، مشيرًا إلى أن العلاقة بين زيدان والنادي جيدة على المستوى الشخصي فقط دون أي ارتباط مهني حالي.

زيدان يمتلك سجلًا تدريبيًا متميزًا مع ريال مدريد وكاستيا، حيث حقق مع الفريق الملكي ثلاث بطولات دوري أبطال أوروبا، إلى جانب البطولات التي حققها مع كارلو أنشيلوتي، وهو ما وضعه ضمن أفضل المدربين عالميًا.

ودرب زيدان ريال مدريد في ولايتين، ولا زال اسمه يتردد لتدريب منتخب فرنسا خلفا لديديه ديشامب.

زيدان هو أول مدرب يحقق لقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية بنظامها الجديد.

صاحب الـ 53 عاما قاد ريال مدريد للتتويج بـ 11 لقبا متنوعا.

وبعد رحيله في 2021 عن تدريب الملكي ورغم ارتباط اسمه بالكثير من الأندية والمنتخبات إلا أنه لم يتخذ أي خطوة.