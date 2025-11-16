الكشف عن قائد منتخب فرنسا في غياب مبابي

الأحد، 16 نوفمبر 2025 - 12:56

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - فرنسا

أعلن منتخب فرنسا اسم قائده الجديد خلال فترة التوقف الدولي الحالي في ظل غياب كيليان مبابي عن مباراة أذربيجان في تصفيات كأس العالم 2026..

وكان ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا قد أعلن خروج مبابي من المعسكر بسبب الإصابة أمام أوكرانيا.

وقال إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول في تصريحات لقناة TF1 أن ديشامب اختاره كقائد للفريق أمام أذربيجان يوم الأحد.

قبل أيام، أعلن الاتحاد الفرنسي استبعاد كيليان مبابي من قائمته لمواجهة أّذربيجان بسبب الإصابة

وعاد مبابي إلى إسبانيا للالتحاق بفريقه ريال مدريد.

وجاء في بيان الاتحاد الفرنسي: "لا يزال كيليان مبابي يعاني من التهاب في كاحله الأيمن، مما يتطلب فحوصات إضافية".

ووصل مبابي للهدف رقم 400 مع الأندية ومنتخب فرنسا بفضل ثنائيته التي سجلها ضد أوكرانيا في تصفيات كأس العالم 2026.

وقاد كيليان منتخب فرنسا للتأهل لنهائيات كأس العالم 2026 للمرة الـ17 والثامنة على التوالي.

وصار مبابي ثالث فرنسي في التاريخ يصل إلى 400 هدف، بعد تييري هنري وكريم بنزيمة.

النتيجة برباعية حسمت تأهل فرنسا، بـ 13 نقطة من 5 مباريات على صدارة المجموعة الرابعة.

الديوك فازوا بالبطولة مرتين عبر التاريخ، في 1998 و2018.

كذلك هم أصحاب المركز الثاني في النسخة الماضية 2022، عقب خسارة النهائي أمام الأرجنتين بركلات الترجيح.

إبراهيما كوناتي كيليان مبابي فرنسا
