الحضري: مواجهة الجزائر مهمة للوصول لهيكل المنتخب الأساسي.. وندعم حسام حسن

الأحد، 16 نوفمبر 2025 - 12:32

كتب : FilGoal

عصام الحضري

يرى عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر الثاني أن مواجهة الجزائر مهمة للوصول لهيكل المنتخب الأساسي.

وحقق منتخب مصر الثاني الفوز على منافسه الجزائر في المباراة الودية التي جمعتهما في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في كأس العرب 2025 بثلاثة أهداف مقابل هدفين قبل أن يتواجه المنتخبان مجددا.

وقال عصام الحضري عبر قناة أون سبورت 1: "مواجهة الجزائر الودية كانت مهمة واستعداد قوي لمنافسات كأس العرب المقرر إقامتها في قطر، لدينا هدف وطموح ونسعى للوصول إلى الهيكل الأساسي للمنتخب قبل البطولة".

وتابع "مواجهات مصر أمام فرق شمال إفريقيا دائما ما تكون حماسية وتتميز بالروح العالية والإصرار، ورغم فوزنا على الجزائر لم تكن أولويتنا النتيجة ولكن تحديد هيكل الفريق والوقوف على مستوانا".

وكشف الحضري "كان هناك اتفاق بين المنتخب الثاني وبيراميدز حال تأجيل مباراتي الفريق المؤجلتين في الدوري يومي 3 و6 ديسمبر سنضم لاعبين بشكل طبيعي من الفريق، لكن حتى الآن لم يتم تأجيل من رابطة الأندية ولذلك تم استبعاد لاعبي بيراميدز".

وشدد "لا يوجد أي خلاف بيننا وبين المنتخب الأول بقيادة حسام حسن، وندعم ونتمنى التوفيق لمنتخب مصر وحسام حسن خلال الفترة المقبلة".

واختتم الحضري تصريحاته "سبق وأن ضم المنتخب الثاني كل من أحمد الشناوي ومحمود زلاكة والآن الثنائي في المنتخب الأول".

ويستعد منتخب مصر الثاني لمواجهة الجزائر مرة أخرى باستاد القاهرة يوم الاثنين في الودية الأخيرة قبل كأس العرب.

وتنطلق منافسات كأس العرب في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

منتخب مصر الثاني عصام الحضري كأس العرب
