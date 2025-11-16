كريستيانو رونالدو يوجه رسالة للاعبي البرتغال قبل مواجهة أرمينيا الحاسمة

الأحد، 16 نوفمبر 2025 - 12:22

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - البرتغال ضد المجر

وجه كريستيانو رونالدو قائد البرتغال رسالة للاعبي فريقه قبل مواجهة أرمينيا في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026.

وغادر رونالدو معسكر المنتخب مساء الجمعة بعد خسارة المباراة الأخيرة بهدفين دون مقابل أمام إيرلندا بعدما تعرض للطرد.

وقال رونالدو عبر إنستجرام: "هيا بنا يا فريق.. معا اليوم وإلى الأبد من أجل البرتغال وعلم البرتغال".

ويخطط الاتحاد البرتغالي لكرة القدم لتقديم استئناف لمنع إيقاف كريستيانو رونالدو قائد المنتخب لأكثر من مباراة واحدة بعد طرده بالبطاقة الحمراء المباشرة أمام إيرلندا الخميس، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وكشف مصدر لوكالة أنباء «لوسا» البرتغالية أن بيدرو بروينكا رئيس الاتحاد يشرف بنفسه على تقديم الاستئناف إلى «فيفا» لضمان عدم إيقاف رونالدو وغيابه عن انطلاقة المنتخب في كأس العالم.

ويستند الاتحاد البرتغالي إلى ثلاث نقاط رئيسة، وهي الأجواء العدائية التي سبقت المباراة بسبب تصريحات مدرب إيرلندا، والواقعة نفسها، والسجل النظيف لرونالدو بعدم حصوله على بطاقة حمراء طوال مشواره الدولي.

وأشارت التقارير إلى أن الاتحاد يثق بأن هذه الحجج كافية لإقناع الاتحاد الدولي بأن رونالدو لا يستحق الإيقاف لأكثر من مباراة واحدة.

وإذا تم إيقاف قائد النصر السعودي لأكثر من مباراة واحدة، فقد يغيب عن انطلاقة البرتغال في كأس العالم المقررة من 11 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

وحصل رونالدو على أول بطاقة حمراء بقميص البرتغال الخميس الماضي في دبلن، بعد 226 مباراة، عندما أشهر الحكم السويدي جلين نيبيرج بطاقة حمراء مباشرة له إثر اعتداء بدون كرة على المدافع الإيرلندي دارا أوشيه.

