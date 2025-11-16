مونوز: لا أعلم حقيقة اهتمام أربعة أندية بضمي.. وحلما لي أن انضم لأحدهم

الأحد، 16 نوفمبر 2025 - 11:43

كتب : FilGoal

دانييل مونوز - كريستال بالاس

يحلم دانيل مونوز مدافع كريستال بالاس بالانتقال إلى أحد أندية مانشستر يونايتد وبرشلونة وباريس سان جيرمان وريال مدريد.

دانييل مونوز

النادي : كريستال بالاس

كريستال بالاس

وكان قد ارتبط اسم المدافع الكولومبي بالفرق الأربعة خلال الفترة الماضية.

وقال مونوز في مقابلة مع صحيفة آس الإسبانية: "أولا، أعتقد أن هناك الكثير من الحديث عن نادٍ أو آخر. إذا سألتني، سيكون حلما أن ألعب لإحدى هذه الأندية".

أخبار متعلقة:
رابطة الدوري الإنجليزي توافق على طلبي أرسنال وكريستال بالاس الرابطة الإنجليزية تنتقد "تقويض" كأس كاراباو بسبب كريستال بالاس في غياب صلاح.. كريستال بالاس يكرس عقدته ويقصي ليفربول من كأس الرابطة الإنجليزية سلوت: لا توجد أعذار تبرر الهزيمة أمام بالاس بهذا الشكل

وأوضح "سواء برشلونة، باريس سان جيرمان، ريال مدريد، أو مانشستر يونايتد. أنا أعمل نحو ذلك، وأسعى كل يوم لجذب انتباه أحد هذه الأندية، لأنه حلم لي الوصول إلى هناك".

وشدد مونوز "الآن تركيزي على فريقي، وأداء الأمور بشكل جيد مع كريستال بالاس".

وأضاف اللاعب البالغ 25 عاما عن مستقبله: "لا أملك أي معلومات مؤكدة أن أي من هذه الأندية مهتمة بي. تركيزي الآن على كريستال بالاس".

واختتم مونوز تصريحاته "سنرى عندما يقترب موعد فترة الانتقالات الشتوية. حاليا أنا مركز تماما على المباراتين مع المنتخب".

وأفادت تقارير بأن المدافع الكولومبي مونوز، نجم كريستال بالاس، أعطى الضوء الأخضر لاحتمال الانتقال إلى مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

وانضم مونوز لكريستال بالاس في يناير 2024 قادما من جنك البلجيكي، وخاض مع الفريق 81 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع 14 هدفا، منها هدفان وصناعتان من 19 مباراة حتى الآن في موسم 2025-26.

ويعتبر مونوز لاعب جناح أيمن في تشكيل 3-4-3 وشهدت الفترة الأخيرة تألقه مع كريستال بالاس.

ويظل مركز الوسط أولوية بالنسبة لمانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات، لكن قد يمثل مونوز إضافة قيمة خاصة في حال رغب النادي في تعزيز الجهة اليمنى.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTVتطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

الدوري الإنجليزي دانييل مونوز مونوز كريستال بالاس
نرشح لكم
تقرير: جوان جارسيا جاهز للعودة ضد أتلتيك بلباو بعد التعافي من الإصابة فيفا: إجراءات حاسمة لحماية اللاعبين والمدربين والحكام ضد الإساءة عبر الإنترنت آس: زيدان يقود منتخب فرنسا بعد كأس العالم 2026 الكشف عن قائد منتخب فرنسا في غياب مبابي كريستيانو رونالدو يوجه رسالة للاعبي البرتغال قبل مواجهة أرمينيا الحاسمة أنشيلوتي يشيد بموهبة إستيفاو ويعتذر لأرسنال بسبب إصابة جابريال تقرير: باريس سان جيرمان يخطط لإعادة اهتمامه بضم جافي في الصيف تقرير: أرسنال قلق بسبب إصابتي جابريال وكالافيوري قبل مواجهة توتنام
أخر الأخبار
حوار في الجول – مؤسس أمابرو يتحدث عن حلم تغيير الكرة الإفريقية للأبد.. وهدف لمصر 3 دقيقة | الكرة الإفريقية
تقرير: جوان جارسيا جاهز للعودة ضد أتلتيك بلباو بعد التعافي من الإصابة 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
منافس مصر - مدرب جنوب إفريقيا: اختيار قائمة الأمم الإفريقية لن يكون سهلا 27 دقيقة | الكرة الإفريقية
فيفا: إجراءات حاسمة لحماية اللاعبين والمدربين والحكام ضد الإساءة عبر الإنترنت 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - الإعلان عن مواعيد نهائي دوري المرتبط بين الأهلي والاتحاد 41 دقيقة | رياضات أخرى
قبل مواجهة مصر.. مدافع منتخب الجزائر الثاني يغادر المعسكر ساعة | منتخب مصر
آس: زيدان يقود منتخب فرنسا بعد كأس العالم 2026 ساعة | الكرة الأوروبية
"وسط عروض مصرية".. تقرير مغربي: بلعمري يرفض تجديد تعاقده مع الرجاء ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العين الدولية - إيران (0)-(0) كاب فيردي.. إيران في النهائي بركلات الترجيح 2 معتمد جمال يوضح سبب وفاة محمد صبري 3 انتهت السوبر المصري - الأهلي (2)-(0) الزمالك.. الأحمر بطلا للكأس 4 استثناء من القاعدة.. منتخب الناشئين يواجه سويسرا في دور الـ32 بكأس العالم
/articles/517302/مونوز-لا-أعلم-حقيقة-اهتمام-أربعة-أندية-بضمي-وحلما-لي-أن-انضم-لأحدهم