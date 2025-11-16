مونوز: لا أعلم حقيقة اهتمام أربعة أندية بضمي.. وحلما لي أن انضم لأحدهم

يحلم دانيل مونوز مدافع كريستال بالاس بالانتقال إلى أحد أندية مانشستر يونايتد وبرشلونة وباريس سان جيرمان وريال مدريد.

دانييل مونوز النادي : كريستال بالاس كريستال بالاس

وكان قد ارتبط اسم المدافع الكولومبي بالفرق الأربعة خلال الفترة الماضية.

وقال مونوز في مقابلة مع صحيفة آس الإسبانية: "أولا، أعتقد أن هناك الكثير من الحديث عن نادٍ أو آخر. إذا سألتني، سيكون حلما أن ألعب لإحدى هذه الأندية".

وأوضح "سواء برشلونة، باريس سان جيرمان، ريال مدريد، أو مانشستر يونايتد. أنا أعمل نحو ذلك، وأسعى كل يوم لجذب انتباه أحد هذه الأندية، لأنه حلم لي الوصول إلى هناك".

وشدد مونوز "الآن تركيزي على فريقي، وأداء الأمور بشكل جيد مع كريستال بالاس".

وأضاف اللاعب البالغ 25 عاما عن مستقبله: "لا أملك أي معلومات مؤكدة أن أي من هذه الأندية مهتمة بي. تركيزي الآن على كريستال بالاس".

واختتم مونوز تصريحاته "سنرى عندما يقترب موعد فترة الانتقالات الشتوية. حاليا أنا مركز تماما على المباراتين مع المنتخب".

وأفادت تقارير بأن المدافع الكولومبي مونوز، نجم كريستال بالاس، أعطى الضوء الأخضر لاحتمال الانتقال إلى مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

وانضم مونوز لكريستال بالاس في يناير 2024 قادما من جنك البلجيكي، وخاض مع الفريق 81 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع 14 هدفا، منها هدفان وصناعتان من 19 مباراة حتى الآن في موسم 2025-26.

ويعتبر مونوز لاعب جناح أيمن في تشكيل 3-4-3 وشهدت الفترة الأخيرة تألقه مع كريستال بالاس.

ويظل مركز الوسط أولوية بالنسبة لمانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات، لكن قد يمثل مونوز إضافة قيمة خاصة في حال رغب النادي في تعزيز الجهة اليمنى.

