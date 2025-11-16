أنشيلوتي يشيد بموهبة إستيفاو ويعتذر لأرسنال بسبب إصابة جابريال

الأحد، 16 نوفمبر 2025 - 11:32

كتب : FilGoal

جابريال مدافع أرسنال

أبدى كارلو أنشيلوتي، مدرب منتخب البرازيل، دهشته وإعجابه بمستوى جناح تشيلسي الشاب إستيفاو بعد أدائه في الفوز 2-0 على السنغال الجمعة الماضية.

كما توجه المدرب الإيطالي بالاعتذار إلى نادي أرسنال بسبب إصابة جابريال خلال مواجهة السنغال الودية.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "فينيسيوس جونيور يمكنه التبديل مع رودريجو؛ هما معتادان على ذلك. إستيفاو يلعب بحرية أكبر على الجهة اليمنى؛ لديه موهبة مذهلة".

وأضاف "بالنسبة لي، مفاجأة أن شخصا بهذا السن لديه هذا المستوى من الموهبة. إنه دقيق جدا في إنهاء الهجمات وقوي. معه، البرازيل لديها مستقبل مضمون".

وأشار أنشيلوتي إلى نجاح شراكة إستيفاو مع إيدر ميليتاو خلال المباراة: "أعتقد أن ثنائية ميليتاو وإستيفاو عملت بشكل جيد جدا. ميليتاو في حالة بدنية وذهنية رائعة. بعد سنتين بدون لعب بسبب إصابة الرباط الصليبي، أصبح أكثر نضجا ذهنيا. الفريق كان صلبا دفاعيا".

وسجل إستيفاو الهدف الأول للبرازيل قبل نهاية الدقيقة الثلاثين، مستغلا كرة مرتدة وسددها داخل منطقة الجزاء متجاوزا حارس السنغال السابق إدوارد ميندي.

وفي المقابل، أعرب أنشيلوتي عن أسفه لإصابة مدافع أرسنال جابريال خلال اللقاء، وقال: "سيتم تقييم جابريال من قبل الطاقم الطبي للبرازيل غدا لتحديد مدى إصابته في العضلة".

وشدد "نحن آسفون حقا، محبطون جدا، وأتمنى أن يتعافى اللاعب بسرعة".

وجابريال لعب هذا الموسم جميع مباريات أرسنال الـ17 وسجل هدفين، وكان أحد الأعمدة الأساسية في صدارة الفريق للدوري الإنجليزي والتصدر المشترك في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد منتخب البرازيل لمواجهة تونس وديا يوم الثلاثاء ضمن مباريات التوقف الدولي.

وكان قد غادر جابريال، مدافع أرسنال، مباراة البرازيل الودية ضد السنغال السبت متأثرا بإصابة في العضلة بعد بداية قوية للفريق في الشوط الثاني.

وأصيب جابريال في الدقيقة 63، واضطر لمغادرة الملعب بعد تلقيه العلاج من الطاقم الطبي، فيما كان لاعب أرسنال أحد الأعمدة الأساسية في خط الدفاع خلال المباراة.

ويحتل أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة عقب مرور 11 جولة.

ويبتعد أرسنال بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي أقرب منافسيه.

